De twee vleermuizen vormen een Siamese tweeling. En dat is iets wat we onder vleermuizen nog niet zo vaak hebben gezien.

Slechts zelden worden onder wilde zoogdieren Siamese tweelingen aangetroffen. En tot voor kort hadden onderzoekers nog maar tweemaal een blik kunnen werpen op twee al in de baarmoeder met elkaar vergroeid geraakte vleermuizen. Maar daar kunnen we nu dus een nieuwe Siamese tweeling aan toevoegen. Wetenschappers hebben die derde Siamese tweeling nu uitgebreid bestudeerd en hun bevindingen zijn terug te vinden in het blad Anatomia Histologia Embryologia.

De onderzoekers maakten onder meer röntgenfoto’s van de vergroeide vleermuizen. Daarop is te zien dat de vleermuizen elk een rugwervel hebben, maar dat die onder in het lijf samensmelten. De vleermuizen blijken – net als een ‘gewone’ vleermuis – verder twee complete voorpootjes en twee complete achterpootjes te hebben. Ook hebben ze elk een eigen hart.

Grote vraag is natuurlijk of deze vleermuizen – aangetroffen in Brazilié – ooit echt levensvatbaar zijn geweest. De onderzoekers denken van niet. Ze wijzen erop dat de placenta nog aan het lichaam van de vleermuizen bevestigd zit, wat lijkt te suggereren dat ze doodgeboren zijn of in ieder geval kort na hun geboorte zijn doodgegaan.