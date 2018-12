De komeet is momenteel met een verrekijker – of onder ideale omstandigheden zelfs met het blote oog – te bewonderen.

De prachtige foto is opgebouwd uit maar liefst 132 foto’s en gemaakt door Wouter Van Reeven. Hij maakte de beelden op 14 december vanuit ESA’s European Space Astronomy Centre in Spanje.

De kern van de komeet vormt een helder vlekje. Eromheen bevindt zich een wazige wolk. Dat is de coma van 46P: een soort atmosfeer die ontstaat doordat de komeet in de buurt van de zon komt. De zon zorgt ervoor dat de komeet opwarmt en ijs aan boord van de komeet sublimeert (verdampt). Dat de wazige wolk rond de komeetkern wat groenig van kleur is, is te wijten aan het feit dat moleculen afkomstig van de komeet door zonlicht geïoniseerd worden.

Meer weten… …over 46P en hoe je deze zelf kunt spotten?

46P doet er 5,5 jaar over om een rondje rond de zon te voltooien. Op 12 december was de afstand tussen de komeet en de zon het kleinst. Gisteren was de afstand tussen de aarde en 46P het kleinst (een slordige 12 miljoen kilometer). Het had niet veel gescheeld of we hadden deze komeet nog van veel dichterbij kunnen bewonderen. Lang was het namelijk de bedoeling dat ruimtesonde Rosetta 46P zou gaan bezoeken. Maar toen de lancering werd uitgesteld, moest ESA daar vanaf zien. Uiteindelijk vloog Rosetta naar komeet 67P.