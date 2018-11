Het is één van de weinige exoplaneten die we tot op heden daadwerkelijk hebben vastgelegd.

Astronomen bestudeerden Beta Pictoris b tussen het einde van 2014 en het einde van 2016 met behulp van het zogenoemde SPHERE-instrument op de Very Large Telescope (VLT). Tegen het einde van 2016 bevond de planeet zich zo dicht bij de halo van de moederster dat deze zelfs met de machtige VLT niet meer te onderscheiden was. Maar in september 2018 dook de planeet weer uit die halo op. Astronomen hebben de beelden die ze in de periode van 2014 tot en met 2018 van de planeet hebben gemaakt nu achter elkaar gezet en het resultaat is een prachtige timelapse. Kijk maar!

Directe observaties

Wat deze time-lapse zo bijzonder maakt, is dat we Beta Pictoris b dankzij de VLT direct kunnen waarnemen. Het oppervlak van de jonge planeet is nog warm – de temperatuur ligt rond de 500 graden Celsius – en geeft licht af dat we met SPHERE kunnen opvangen. Wanneer de planeet echter – vanaf de aarde gezien – te dicht bij de moederster in de buurt komt, is het licht ervan niet opgewassen tegen het felle licht van de moederster en verliezen we Beta Pictoris b uit het oog.

Hoewel er de afgelopen jaren duizenden exoplaneten zijn ontdekt, zijn deze beelden toch heel uniek. De meeste exoplaneten die tot op heden ontdekt zijn, hebben we namelijk niet direct kunnen waarnemen. Hun bestaan wordt afgeleid uit het effect dat ze op hun moederster hebben. Slechts enkele tientallen exoplaneten zijn tot op heden direct waargenomen en Beta Pictoris b is er dus één van. Maar ook onder de direct waargenomen exoplaneten is Beta Pictoris b uniek. De planeet cirkelt namelijk op slechts 1,3 miljard kilometer afstand rond de moederster. En nog niet eerder hebben onderzoekers een exoplaneet die zo dicht bij de moederster staat direct kunnen waarnemen.