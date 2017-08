Wetenschappers hebben een pijlworm gevonden, die 500 miljoen jaar geleden op de zeebodem leefde. Hij ving prooien door slim gebruik te maken van haakvormige stekels op zijn hoofd.

De Capinatator praetermissus was ongeveer tien centimeter lang en was mogelijk de voorouder van de hedendaagse pijlwormen binnen de groep Chaetognatha. Wereldwijd zijn de pijlwormen de tweede belangrijkste groep van het plankton. Ze voeden zich met ander plankton of kleine diatomeeën.

De Capinatator praetermissus is een van de grootste pijlwormen ooit gevonden. “Waarschijnlijk was de praetermissus in zijn tijd een efficiënt roofdier”, zegt professor Jean-Bernard Caron van de universiteit van Toronto. “Het dier was de ergste nachtmerrie voor veel kleinere zeedieren die toentertijd in de oceanen leefden.”

Wetenschappers hebben vijftig fossielen van de pijlworm onderzocht. Deze fossielen zijn gevonden in Burgess Shale, een geologische formatie uit het Cambrium in het Canadese gedeelte van de Rocky Mountains. Vervolgens maakten de onderzoekers een driedimensionale computeranimatie van het dier. Hieronder zie je hoe het diertje zwom en zijn stekels gebruikte.

Volgens de onderzoekers heeft de Capinatator praetermissus een uniek hoofd. Op zowel de linkerkant als de rechterkant van zijn hoofd zijn 25 haakvormige stekels te vinden.

De wetenschappers spreken van een bijzondere vondst. “De darmen en spieren zijn bewaard gebleven, terwijl die normaal gesproken snel afbreken”, zegt Briggs. “Dit geldt ook voor de stekels.”

De naam praetermissus betekent “over het hoofd gezien”. Een treffende naam, want de publicatie verscheen vorige week al in het wetenschappelijke vakblad Current Biology, maar hebben wij over het hoofd gezien.