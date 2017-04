“Wetenschappers zijn lang nieuwsgierig geweest naar de culturele levens van de eerste Homo sapiens die de gebieden ten noorden van Australië meer dan 50.000 jaar geleden bewoonden,” vertelt onderzoeker Adam Brumm. “Sommigen beweerden dat de menselijke cultuur gedurende het Pleistoceen ietwat in verval raakte toen Homo sapiens voorbij India het zuidoostelijke deel van Azië en de eilandketens ten oosten van Eurazië – ook wel Wallacea genoemd – binnenging.” Maar de ontdekkingen op Sulawesi spreken dat laatste duidelijk tegen.

De sieraden en kunstobjecten zijn tussen de 30.000 en 22.000 jaar oud en vervaardigd door de Homo sapiens die hier in deze tijd leefden. De ontdekkingen geven ons een veel beter beeld van wat deze mensen – die vanuit Azië naar Sulawesi waren gereisd – bezighield. Zo lijkt het erop dat ze zeer onder de indruk waren van de bijzondere diersoorten die Sulawesi herbergt. Dat zou blijken uit het feit dat ze de botjes en tanden van twee diersoorten die enkel en alleen op dit eiland voorkomen gebruikten om sieraden van te maken.

Onderzoekers ontdekten de objecten in een grot op Sulawesi. Het gaat onder meer om schijfvormige kralen gemaakt van de tanden van hertzwijnen en een hangertje gemaakt van een botje van een beerkoeskoes. Ook zijn er ‘draagbare’ kunstobjecten gevonden: een unieke verzameling stenen waarin geometrische patronen gekerfd zijn.

De bijzondere vondsten zijn tussen de 30.000 en 22.000 jaar oud en geven een nieuw kijkje in het leven van de prehistorische Homo sapiens.

