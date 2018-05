Het mini-satellietje gaat waar nog geen mini-satelliet ooit geweest is.

Eerder deze maand werd NASA’s nieuwe Marslander – Mars InSight – gelanceerd. En de Marslander was niet alleen; hij werd vergezeld door twee CubeSats (zie kader): MarCO-A en MarCO-B.

CubeSats zijn piepkleine satellieten die oorspronkelijk ontwikkeld zijn om studenten meer te leren over satellieten en de achterliggende technologie. Maar inmiddels worden de kleine satellietjes – die een stuk goedkoper zijn dan hun grote tegenhangers – veelvuldig gelanceerd door bedrijven en onderzoekers. Zij gebruiken de satellietjes om processen op aarde te monitoren. De kleine satellietjes zijn opgebouwd uit ‘units’ die ongeveer 10 centimeter breed, lang en diep zijn. De CubeSats die NASA eerder deze maand samen met InSight lanceerde, is uit meerdere van deze eenheden opgebouwd en ongeveer zo groot als een aktetas.

Uniek

De lancering van deze CubeSats was heel bijzonder. De meeste CubeSats die tot op heden zijn gelanceerd, hebben zich namelijk in een baan rond de aarde genesteld en zijn hooguit zo’n 800 kilometer van het aardoppervlak verwijderd. Maar MarCO-A en MarCO-B hebben opdracht gekregen om – net als Mars InSight – koers te zetten richting Mars. Het zijn dan ook de eerste CubeSats die aan een interplanetaire missie beginnen!

Foto

En dat viert NASA met de foto die je hieronder ziet. Op de foto zien we een deel van MarCO-B én twee stipjes: de aarde en de maan. MarCO-B maakte de foto op 9 mei, een dag nadat de CubeSats een nieuw afstandsrecord neerzetten doordat ze precies 1 miljoen kilometer van de aarde verwijderd waren.

“CubeSats zijn nog nooit zo ver in de ruimte geweest, dus dit is een enorme mijlpaal,” stelt Andy Klesh, verbonden aan het Jet Propulsion Laboratory dat de CubeSats bouwde. “Beide CubeSats zijn gezond en functioneren zoals gewenst. We zien ernaar uit om ze nog verder te zien reizen.”

Later deze maand zullen de CubeSats hun koers iets moeten wijzigen om in november bij Mars te arriveren. Ook die koerswijziging is een primeur; dat hebben CubeSats nog nooit gedaan. Eenmaal bij Mars aangekomen is het de bedoeling dat de CubeSats vastleggen hoe Marslander InSight afdaalt naar en landt op het oppervlak van de rode planeet.