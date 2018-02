Scientias.nl is een website van Stormachtig vof. Om gebruik te kunnen maken van diverse diensten vragen wij je soms om een aantal persoonlijke en demografische gegevens te registreren.

Persoonsgegevens: soort gegevensverzameling en doel

De persoonlijke gegevens (zoals naam en e-mailadres) die je op de site invult, worden eigendom van Scientias en zullen uitsluitend voor marketingdoeleinden door Scientias zelf gebruikt worden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor marketingacties en onderzoek van Scientias ten behoeve van producten en diensten van Scientias. Je kunt je te allen tijde afmelden voor het Scientias Magazine of via info@scientias.nl.

Scientias heeft links opgenomen naar andere websites. Scientias kan niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van deze sites. Wij verwijzen je voor meer bijzonderheden omtrent dit privacybeleid door naar de desbetreffende websites.

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die informatie verzamelen en gebruiken. Ze maken het handiger om websites te gebruiken. Zo onthouden ze je taal-en landenvoorkeur, of de inhoud van je winkelwagentje. Website-eigenaren gebruiken ze ook om te zien hoe vaak hun webpagina’s bezocht worden.

Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies slaan niet je e-mailadres of telefoonnummer op; e-mail of telemarketing is dus niet gebaseerd op cookies. Wel helpen cookies site-eigenaren en adverteerders je surfgedrag in kaart te brengen. Zo kunnen ze makkelijker de site verbeteren of je relevante advertenties tonen.

Hieronder vind je meer details over cookies bij Scientias.nl.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Onze website gebruikt cookies voor:

1. het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.

2. het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven

3. het opslaan van de rechten waarmee je toegang hebt tot de website

4. het mogelijk maken om te reageren op onze website

Statistieken

Met deze cookies meten wij het gebruik van de website. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij, met behulp van de software van een derde partij, continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken.

Wij gebruiken cookies voor:

1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s

2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s

3. het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt

4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven

5. het optimaliseren van de website

6. het bijhouden vanuit welke andere websites bezoekers onze webpagina’s bezoeken

7. het bijhouden van de technische specificaties van de apparaten die worden gebruikt om onze websites te bezoeken

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Scientias.nl heeft overigens Google Analytics zo ingesteld dat gegevens anoniem worden gemeten; ze kunnen niet worden gekoppeld aan een IP-adres.

Sociale media

Deze cookies worden gebruikt om de inhoud van onze website te delen via sociale media. De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via sociale media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van websiteoverschrijdende cookies van de socialemediapartijen, zodat deze je herkennen op het moment dat je een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat:

1. ingelogde gebruikers van geselecteerde sociale media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen

2. je kunt reageren op artikelen via Facebook

Voor de cookies die de socialemediapartijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Scientias.nl heeft daar geen invloed op. Het gaat om sociale media als Facebook, LinkedIn en Twitter.

Advertenties

Onze website laat je advertenties zien. Deze advertenties zijn voor ons noodzakelijk om onze website te financieren.

Sommige advertenties maken gebruik van cookies. Deze advertenties worden door ons en door derden op onze website geplaatst.

De cookies maken het mogelijk dat:

1. er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien om zo te voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt

2. er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de adverteerder

3. er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van effectiviteitscontrole

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt, zul je overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies. Dezelfde advertenties worden dan alleen vaker herhaald.

Interesses

Cookies ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van een webpagina. Ons doel is om bezoekers van onze website te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is. Daarom proberen wij onze site zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Om deze aanpassingen te kunnen maken, proberen wij op basis van de webpagina’s die je bezoekt een beeld te krijgen van je mogelijke interesses.

Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden. De informatie over je huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze. Zo kan je bijvoorbeeld op basis van je bezoek worden ingedeeld in de categorie ‘geïnteresseerd in wetenschapsnieuws’, waarna je op basis van deze categorie bepaalde advertenties te zien krijgt bij bezoek aan andere websites.

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op je interesses.

Deze cookies maken het mogelijk dat:

1. de websites je bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van je interesses

2. er kan worden nagegaan of je op een advertentie hebt geklikt

3. er informatie over je surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites

4. er gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen om advertenties aan je te kunnen tonen

5. er op basis van je socialemediagebruik interessantere advertenties worden getoond

Overige/onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Browserinstellingen

Als je helemaal niet wilt dat websites op je computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties worden dan alleen vaker herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser. Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.