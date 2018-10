De astronauten zijn inmiddels heelhuids op aarde geland.

De Sojoez met aan boord de Amerikaanse astronaut Nick Hague en Russische kosmonaut Alexey Ovchinin werd zo’n drie kwartier geleden gelanceerd. Maar al kort na de lancering werd duidelijk dat iets mis was met de booster.



In dit filmpje zie je dat de lancering in eerste instantie goed verloopt, maar er later problemen ontstaan.

Reden genoeg voor NASA en Roscosmos om de astronauten direct terug naar huis te halen.

The crew is returning to Earth in a ballistic descent mode. Teams are working to obtain additional information from our Russian partners. Watch live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/kWigYS1gU4 — NASA (@NASA) 11 oktober 2018

De astronauten keerden terug in “a ballistic descent mode”, wat in feite betekent dat de Sojoez in een veel scherpere hoek dan normaal koers zette richting de aarde, waardoor de astronauten aan hogere G-krachten worden blootgesteld.

En zojuist is bekend geworden dat de astronauten weer geland zijn en in contact staan met de reddingsteams die inmiddels onderweg zijn naar hun locatie. Beide astronauten lijken niets aan de mislukte lancering te hebben overgehouden. Reddingsteams zullen de twee astronauten over ongeveer een uurtje bereiken.

Update (12.22 uur): De reddingsteams hebben de landingsplek van de Sojoez-capsule bereikt en melden dat beide astronauten uit de capsule zijn gehaald en in goede gezondheid zijn. De Russen hebben aangekondigd een onderzoek te starten naar wat er vanmorgen tijdens de lancering precies is fout gegaan.

The search and rescue teams have reached the Soyuz spacecraft landing site and report that the two crew members are in good condition and are out of the capsule. Search and rescue teams are with the crew now. Latest updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/WzomVblhtI — NASA (@NASA) 11 oktober 2018

Update (13.17 uur): NASA meldt dat het onderzoek naar de problemen die tijdens de lancering zijn ontstaan, in volle gang is. Maar men verwacht niet dat daar vandaag nog iets over gemeld gaat worden. De astronauten zullen zo spoedig mogelijk van hun landingsplek worden overgebracht naar het Gagarin Cosmonaut Training Center in Rusland.

Update (13.30 uur): De astronauten zijn inmiddels onderweg naar het Gagarin Cosmonaut Training Center.

.@AstroHague and Alexey Ovchinin are on helicopters, making their way back to Baikonur, Kazakhstan. Search & rescue teams report that they remain in good condition after a safe landing following an issue with their launch on a Soyuz earlier. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/F2KV9P5pro — NASA (@NASA) 11 oktober 2018

Update (13.55 uur): De Russische ruimtevaartorganisatie heeft foto’s vrijgegeven waarop te zien is dat beide astronauten veilig zijn.

.@AstroHague and Alexey Ovchinin are seen in Dzhezkazgan, Kazakhstan. They are in good condition following their safe landing on Earth after a Soyuz booster failure after launch earlier. Latest updates: https://t.co/mzKW5uV4hS https://t.co/tYPIKUTQI6 — NASA (@NASA) 11 oktober 2018

Meer informatie volgt.