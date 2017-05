Nieuw onderzoek suggereert voorzichtig dat de exoplaneet een goede kandidaat voor buitenaards leven is.

Proxima b werd in 2016 ontdekt en cirkelt rond Proxima Centauri, de ster die het dichtst bij de aarde in de buurt staat en slechts 4,2 lichtjaar van ons verwijderd is. Eerder onderzoek wees uit dat de planeet zich in de leefbare zone bevindt en dus niet zo ver van zijn moederster verwijderd is dat eventueel vloeibaar water op het oppervlak van de planeet bevriest, maar ook niet zo dicht bij de moederster in de buurt staat dat eventueel vloeibaar water verdampt. In andere woorden: met het oog op de afstand tot de moederster kan Proxima b wel eens vloeibaar water – een belangrijk ingrediënt voor leven zoals wij dat kennen – herbergen.

Model

Voorwaarde is natuurlijk wel dat de planeet een stabiel klimaat heeft. Maar ja, hoe kom je daar achter? Wetenschappers van de universiteit van Exeter hebben een poging gewaagd. Ze maakten daarbij gebruik van een meteorologisch model dat al jaren met succes gebruikt wordt om het aardse klimaat te bestuderen.

Simulaties

Met het model simuleerden de onderzoekers het klimaat van Proxima b, waarbij ze ervan uitgingen dat deze dezelfde atmosfeer heeft als de aarde. In een tweede simulatie gingen ze uit van een wat simpelere atmosfeer die bestond uit stikstof met sporen van koolstofdioxide. Ook pasten ze in hun simulaties de baan van de planeet soms iets aan.

De simulaties suggereren dat Proxima B leefbaar kan zijn en een opmerkelijk stabiel klimaat kan hebben. “Ons onderzoeksteam onderzocht een aantal verschillende scenario’s,” legt onderzoeker Ian Boutle uit. “We bestudeerden hoe het klimaat eruit zag als de planeet een synchrone rotatie zou hebben (en één dag net zo lang is als één jaar), ook keken we hoe een baan vergelijkbaar met die van Mercurius, die in de periode dat hij twee keer om de zon draait, drie keer rond zijn as draait (een 3:2 resonantie) van invloed is op het klimaat.” Zowel in het geval van een synchrone rotatie als een 3:2 resonantie bleek Proxima B in de simulaties op delen van het oppervlak water te kunnen herbergen. Maar in het geval van de 3:2 resonantie bleek veel meer water op het oppervlak van de planeet te vinden te zijn. Ook een pietsje excentrische baan bleek bij te dragen aan de leefbaarheid van de planeet.