En artsen herkennen het maar zelden.

Mensen met diabetes type 3c worden vaak nog naar huis gestuurd met de boodschap dat ze diabetes type 2 hebben. En hierdoor wordt het aantal mensen met diabetes type 3c niet alleen zwaar onderschat, maar krijgen veel mensen met diabetes type 3c bovendien een behandeling die eigenlijk niet hoort bij hun subtype diabetes. Dat suggereert een nieuw onderzoek in Groot-Brittannië.

Drie typen

Wanneer iemand je vraagt naar de subtypes van diabetes, lukt het je waarschijnlijk wel om er twee op te sommen. Heel bekend zijn diabetes type 1 en type 2. Maar sinds een paar jaar is bekend dat er nog een derde variant is: diabetes type 3c (zie kader).

Diabetes type 1 ontstaat doordat het immuunsysteem gezond weefsel in de alvleesklier aanvalt en de cellen die insuline produceren, vernietigt. Mensen met dit type diabetes moeten zichzelf insuline toedienen. Dan is er ook nog diabetes type 2 waarbij het lichaam niet genoeg insuline aanmaakt of niet goed op insuline reageert. En dan is er ook nog het recent ontdekte diabetes type 3c. Dit ontstaat door abnormale weefselgroei op de alvleesklier, ontstekingen in de alvleesklier of het operatief verwijderen van een deel van of de gehele alvleesklier. Dergelijke omstandigheden tasten de mate waarin het lichaam in staat is om insuline te produceren, aan.

Het onderzoek

Onderzoekers van de universiteit van Surrey waren benieuwd hoe vaak de verschillende types diabetes voorkwamen en hoe goed huisartsen in staat waren om de verschillende typen te diagnosticeren. Ze bogen zich daartoe over de zorgdossiers van meer dan 2 miljoen Britten.

De resultaten

De studie levert een aantal verrassingen op. Zo bleek diabetes type 3c maar zelden door huisartsen herkend te worden: van de mensen die eerder een probleem met de alvleesklier hadden gehad, kreeg 97,3 procent te horen dat zij diabetes type 2 hadden, terwijl ze eigenlijk diabetes type 3c hadden. Zo’n verkeerde diagnose kan een enorme impact hebben op de patiënt, zo stellen de onderzoekers. Want een patiënt met diabetes type 3c heeft dringender insuline-therapie nodig dan patiënten met diabetes type 2. Bovendien bleek diabetes type 3c veel vaker voor te komen dan gedacht. Volwassenen bleken zelfs een grotere kans te hebben op diabetes type 3c dan diabetes type 1.

De onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor diabetes type 3c, met name onder zorgprofessionals. Want het te lang uitblijven van een correcte diagnose en passende behandeling kan uiteindelijk onder meer resulteren in beschadiging aan de zenuwen, ogen en nieren.