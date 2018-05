Het is klein, maar ongeveer net zo georganiseerd als het onze.

Een paar jaar geleden ontdekten onderzoekers in Afrika de resten van een nieuwe mensachtige soort: Homo naledi. In eerste instantie dachten onderzoekers dat het om een vrij primitieve soort ging. Zo had H. naledi een vrij kleine herseninhoud (zo’n 500 cc, ter vergelijking: ons brein heeft een volume van zo’n 1500 cc). Maar in 2017 werden resten van Homo naledi ontdekt die tussen de 335.000 en 236.000 jaar oud waren. Heel verrassend! Want dat betekent dat deze mensachtige tegelijkertijd met onze voorouders door Afrika struinde. Het zette onderzoekers aan het denken: Hoe kon Homo naledi zij aan zij met mensachtigen die een drie keer grotere herseninhoud hadden, standhouden?

Omvang doet er niet toe

In het blad Proceedings of the National Academy of Sciences komen onderzoekers met een mogelijk antwoord op de proppen: size didn’t matter (omvang deed er niet toe). Een analyse van verschillende H. naledi-schedels wijst er namelijk op dat hun brein weliswaar klein was, maar wel ongeveer net zo georganiseerd was als dat van Homo sapiens. Het kan dan ook goed dat het gedrag van Homo naledi de vorm en structuur in plaats van de omvang van het brein reflecteerde.

Schedels

De onderzoekers trekken die voorzichtige conclusie nadat ze verschillende schedels en schedelfragmenten van minstens vijf volwassen Homo naledi bestudeerden. Daarbij werd met name gekeken naar de afdruk die de hersenen op deze schedels had achtergelaten. Op één schedelfragment bleken de afdrukken van het kronkelige oppervlak van de linker frontale kwab nog zichtbaar te zijn. “Dit is de schedel waar ik mijn hele carrière al op zit te wachten,” aldus onderzoeker Ralph Holloway.

Frontale kwabben

De resten suggereren dat de structuur van de frontale kwab van H. naledi sterk leek op die van moderne mensen en sterk verschilde van die van de mensapen. H. naledi is daarin niet alleen. Ook de frontale kwabben van Homo erectus, Homo habilis en de bekende Homo floresiensis zijn heel ‘menselijk’, terwijl primitievere mensachtigen zoals Australopithecus africanus een veel aapachtiger hersengebied op deze plek heeft zitten. Het suggereert dat dit hersengebied functionele veranderingen onderging toen het geslacht Homo ontstond. “Het is nog te vroeg om te speculeren over taal of communicatie onder Homo naledi,” aldus onderzoeker Shawn Hurst. “Maar vandaag de dag leunt de menselijke taal sterk op dit hersengebied.”

Asymmetrie

De achterzijde van het brein van Homo naledi was ook veel menselijker dan dat van andere primitieve mensachtigen, zoals Australopithecus. Menselijke hersenen zijn verder doorgaans asymmetrisch en ook het brein van H. naledi wijst op zo’n asymmetrie. Bovendien zijn er voorzichtige aanwijzingen gevonden dat het visuele deel van het brein van H. naledi in vergelijking met dat van chimpansees vrij klein is. En ook dat is een menselijk trekje.

Lang werd gedacht dat de menselijke evolutie gekenmerkt wordt door een voortdurende groei van de schedel. Dus: oudere mensachtigen hebben altijd kleinere hersenen dan jongere mensachtigen. Maar met Homo naledi is die aanname op losse schroeven komen te staan. “Je zou misschien voorspellen dat Homo habilis – die twee miljoen jaar geleden leefde – het brein van H. naledi had,” aldus onderzoeker John Hawks. “Maar H. habilis had niet zo’n klein brein, H. naledi had het.” En doordat dat kleine brein grofweg net zo georganiseerd was als dat van ons, kon de mensachtige zich wellicht ongeveer net zo gedragen als de Homo sapiens met veel grotere schedels deden.