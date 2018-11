De sporen zijn achtergelaten door een dino die gemakkelijk in je hand paste.

Onderzoekers hebben de kleinste pootafdrukken van een dinosaurus ooit aangetroffen. De dino die de afdrukken achterliet was waarschijnlijk net zo groot als een ordinaire huismus. Maar net zo schattig was hij niet. “De 110 miljoen jaar oude sporen zijn gemaakt door een vleesetende dinosauriër, die algemeen bekend staan als ‘raptors’,” zegt onderzoeker Anthony Romilio.

Pootafdrukken

De kleine sporen werden aangetroffen in meerafzettingen in Zuid-Korea en hebben de naam Dromaeosauriformipes rarus gekregen. “Dit betekent zeldzame pootafdruk, gemaakt door een lid van de raptorfamilie ‘Dromaeosaurus'”, legt onderzoeker Kyung Soo Kim uit. De pootafdrukken zijn slechts één centimeter lang, en daarmee recordbrekend klein. Om de grootte van de dinosaurus zelf te schatten, mat het team de lengte van de pootafdruk. Vervolgens vermenigvuldigde ze dit met 4,5 om een idee over de heuphoogte te krijgen. Hieruit bleek dat de dino gemakkelijk in je hand zou hebben gepast.

Babydino?

Op dit moment is het nog onduidelijk of de afdrukken zijn gemaakt door een kleine, volwassen dinosaurus, of een babydinosaurus. “De Chinese Microraptors hadden de grootte van kraaien, echter zijn hun poten te groot om in de gevonden pootafdrukken te passen,” zegt Romilio. “Maar als de voetsporen zijn achtergelaten door dinosauriërkuikens, dan weten we niet precies welke soort we moeten aanwijzen.”

Naast de kleinste pootafdrukken ooit, zijn de onderzoekers ook op andere voetsporen gestuit. Zo vonden ze onder andere afdrukken van vogels, pterosauriërs, hagedissen, schildpadden, zoogdieren en zelfs kikkers.