Deze maand hebben we in Nederland en België kunnen genieten van tropische temperaturen. Dit komt door klimaatverandering, zeggen wetenschappers in een nieuw paper.

In juni was het gemiddeld drie graden Celsius warmer in West-Europa dan in de periode van 1981 tot 2010. In Nederland was het 2,8 graden Celsius warmer dan gemiddeld en in België steeg de temperatuur zo’n twee graden Celsius. Toch waren er lokaal flinke verschillen. In het westen van België was het zelfs zo’n vijf graden Celsius warmer dan normaal. Het was dus uitzonderlijk warm, maar wetenschappers waarschuwen in een paper dat dit in de toekomst vaker gaat voorkomen.

De kans dat we volgend jaar weer zo’n hete junimaand meemaken is ongeveer vijf procent in Nederland en ongeveer elf procent in België. De decennia daarna zal die kans snel toenemen. Aan het eind van deze eeuw is een temperatuur boven de dertig graden Celsius heel normaal in juni.

Wetenschappers van het World Weather Attribution beweren in een paper dat er een verband is tussen deze recordtemperaturen en menselijke activiteiten. “We voerden een simulatie uit wat het weer zou zijn in het huidige klimaat en in een klimaat zonder antropogene klimaatverandering”, vertelt Dr. Friederike Otto van de universiteit van Oxford aan de BBC. “Dit resulteerde in een zogenoemd risicoratio. De conclusie is dat er een duidelijk verband is tussen klimaatverandering en menselijke activiteiten.” Zo is de kans op een hittegolf in Spanje of Portugal minstens tien keer zo groot als vroeger.

Bosbranden

Veel Nederlanders en Belgen genoten de afgelopen weken van de hoge temperaturen, maar dat kan in de toekomst veranderen. Zo neemt het risico op natuurbranden toe, met alle gevolgen van dien. We hebben deze maand allemaal de dramatische beelden uit Portugal wel gezien. Sceptici schermen met het feit dat er wereldwijd minder natuurbranden zijn dan enkele decennia geleden, maar dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met betere preventie en meer kennis over beheersing.

Nog niet gepubliceerd

Het paper is zeer actueel, waardoor het nog niet gepubliceerd is in een wetenschappelijk vakblad en dus ook niet is getoetst door peerreviewers. De onderzoekers vonden het nodig om het paper zo snel mogelijk online te zetten, zodat er over gediscussieerd kan worden. Ergens is dit wel logisch, want als het in juli afkoelt, dan zijn veel mensen de tropische temperaturen van juni alweer vergeten. Een tweede kanttekening is dat nog niet de volledige maand juni is geanalyseerd. De wetenschappers presenteren de gegevens van 1 juni tot 26 juni. De afgelopen dagen was het – zeker in de Benelux – alweer een stuk koeler dan in de weken daarvoor, dus wellicht vlakt de de gemiddelde piek van twee tot drie graden Celsius nog iets af. Het is even wachten tot NASA’s Goddard Institute for Space Studies midden juli met de definitieve globale cijfers komt.