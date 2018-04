Hun repertoire blijkt ongelofelijk uitgebreid te zijn.

Wetenschappers trekken die conclusie nadat ze opnames die tussen 2010 en 2014 voor de kust van Oost-Groenland zijn gemaakt, bestudeerden. De opnames bewijzen niet alleen dat hier een gezonde populatie Groenlandse walvissen te vinden is (zie kader), maar onthult tevens dat deze populatie een breed repertoire, bestaande uit maar liefst 184 verschillende liedjes, heeft.

De populatie Groenlandse walvissen voor de oostkust van Groenland balanceerde een paar jaar geleden op het randje van uitsterven. Inmiddels is deze redelijk hersteld en telt de populatie naar schatting zo’n 200 dieren.

Eerder onderzoek

Het onderzoek borduurt voort op een studie die in 2012 verscheen en aantoonde dat Groenlandse walvissen gedurende de winter (het seizoen waarin ze zich voortplanten) continu zingen. “We hoopten dat we, wanneer we een hydrofoon in zouden zetten, een paar geluiden te horen,” vertelt onderzoeker Kate Stafford over dat onderzoek. “Wat we hoorden, was verbazingwekkend: Groenlandse walvissen zongen luid, 24 uur per dag, van november tot april. En ze zongen veel, heel veel verschillende liedjes.”

Hoe klinkt het lied van een Groenlandse walvis? “Als het lied van de bultrug (de enige andere walvis die zingt, red.) klassieke muziek is, is het lied van Groenlandse walvissen jazz,” legt Stafford uit. “Het is vrijer.”

Grotere dataset

De bevindingen uit dat onderzoek waren gebaseerd op een dataset die zo’n vijf maanden besloeg. Voor de nieuwste studie keken de onderzoekers naar een dataset die vier jaar beslaat. De dataset bevestigt dat Groenlandse walvissen in dit gebied tussen november en april veel zingen. Sterker nog: er werden meer liedjes opgepikt dan tijdens het onderzoek uit 2012. Wat echter het meeste opviel, was de diversiteit aan liedjes. Zo bleken de Groenlandse walvissen voor elk paarseizoen een compleet nieuwe set liedjes paraat te hebben.

De enthousiast zingende Groenlandse walvissen roepen een hoop vragen op. Zijn het alleen mannetjes die zingen? Zingen verschillende Groenlandse walvissen dezelfde liedjes of hebben ze elk hun eigen liedjes? En ook niet onbelangrijk: waarom veranderen hun liedjes zo vaak? Stafford noemt dat laatste “een groot mysterie”. Ze is er echter van overtuigd dat Groenlandse walvissen goede redenen hebben voor hun uitgebreide repertoire. “Groenlandse walvissen zijn geweldige dieren: ze kunnen 200 jaar oud worden, hebben de dikste blubber van alle walvissen, de langste balein en kunnen dwars door ijs breken. En dan denk je: ze hebben al deze geweldige dingen door evolutie verkregen. Ik weet niet waarom ze dit opmerkelijke gezang laten horen, maar er moet een reden voor zijn.”