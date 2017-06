Natuurlijk is het jammer dat koraalriffen verdwijnen, maar gelukkig is er ook goed nieuws. Wetenschappers hebben hotspots van zogenoemd superkoraal gevonden. Dit superkoraal kan tegen een stootje.

De afgelopen tijd is koraal vaker negatief dan positief in het nieuws. Zo is in 27 jaar tijd ongeveer de helft van het koraal in het Great Barrier Reef verdwenen door verbleking en beschadiging door stormen. In 2016 stierf ongeveer 29 procent van het koraal in ondiep water. De satelliet Sentinel-2 legde de verbleking van het koraal vorige maand vanuit de ruimte vast.

Het is een feit dat het niet goed gaat met koraalriffen, maar voor het eerst klinkt er nu ook een ander geluid. Tijdens een zoektocht in de wateren van Nieuw-Caledonië hebben wetenschappers superkoraal gevonden.

“Naast koraalriffen vinden we mangroves, die meestal genegeerd worden in de zoektocht naar koralen”, zegt onderzoeker David Suggett van de Technische Universiteit van Sydney. “In deze mangroves troffen we superkoraal aan. Dit superkoraal is resistent tegen de gevolgen van klimaatverandering en gedijt beter in een warme, zure en zuurstofarme omgeving.”

Hoopvol

Misschien dat het koraalrif voor de Australische kust in de toekomst niet volledig gaat verdwijnen, maar dat bepaalde soorten het overleven. “Het is hoopvol dat sommige koralen in de toekomst blijven bestaan”, reageert onderzoeker Emma Camp.

Hoewel onderzoekers positief zijn, betekent dit niet dat superkoraal alle schade aan huidige koraalriffen en hun ecosystemen ongedaan maakt. Het is een kleine pleister op een veel te grote wond.

Vervolgonderzoek

De wetenschappers gaan nu koralen in het Great Barrief Reef analyseren om te kijken of het koraal al beter bestand is tegen stijgende temperaturen. “Wellicht dat bepaalde koralen in het rif al aangepast zijn”, zegt Camp.

Paper

Het paper ‘Reef-building corals thrive within hot-acidified and deoxygenated waters‘ is te lezen in het wetenschappelijke vakblad Scientific Reports.