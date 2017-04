De piramide bevindt zich in Dasjoer, nabij de beroemde knikpiramide van Snofroe (te zien op de foto hierboven).

Dat maakt het Egyptische Ministerie van Oudheden bekend. De piramide zou ten tijde van de dertiende dynastie gebouwd zijn. Het betekent dat deze rond de 3700 jaar oud is.

Gang

De piramide is nog niet in zijn geheel opgegraven. Tot op heden hebben archeologen onder meer een hal gevonden die naar het binnenste van de piramide leidt. Daarnaast zijn er stenen aangetroffen die verraden hoe de binnenzijde van de piramide ongeveer was ingedeeld.

Hiëroglyfen

Ook ontdekten archeologen een stuk albast dat zo’n 17 bij 15 centimeter groot is. In het albast zijn rijen hiëroglyfen gekerfd.

Goede staat

Wat de onderzoekers tot op heden van de piramide hebben aangetroffen, is in goede staat. De opgravingen zullen de komende tijd doorgaan. Hopelijk worden dan nog meer delen van de piramide blootgelegd en wordt duidelijk hoe groot het bouwwerk is.

De piramide is te vinden in Dasjoer, een archeologische plaats in Egypte die deel uitmaakt van de dodenstad van Memphis. In Dasjoer zijn verschillende piramides te vinden, waaronder dus die beroemde Knikpiramide van Snofroe. Deze piramide zou zo’n 2600 voor Christus zijn gebouwd. Sommige archeologen denken dat de oude Egyptenaren tijdens de bouw van deze piramide eens iets nieuws wilden proberen. Ze zouden af hebben gewild van de trappenpiramide (de allereerste vorm van piramiden in Egypte) en een piramide met gladde zijden hebben willen bouwen. Maar dat is waarschijnlijk niet helemaal goed gegaan. De zijden van de piramide waren te steil, waardoor deze instabiel werd. Vervolgens besloot men het ontwerp wat aan te passen en het topje van minder steile zijkanten te voorzien.