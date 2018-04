Het bewijst dat onze voorouders er al vroeg in slaagden om zich ver van hun bakermat – Afrika – te verwijderen.

Onderzoekers ontdekten de resten in de Nefud-woestijn in Saoedi-Arabië. Het gaat om enkele vingerbotjes die zo’n 90.000 jaar oud zijn en toebehoren aan een Homo sapiens.

Het is een heel bijzondere ontdekking. Dit zijn namelijk de oudste van Homo sapiens afkomstige resten die buiten Afrika en de nabijgelegen Levante (een streek langs de oostkust van Spanje) is teruggevonden. “Deze ontdekking laat voor het eerst en overtuigend zien dat vroege soortgenoten een uitgebreid deel van zuidwest-Azië koloniseerden en zich niet alleen beperkten tot de Levante,” vertelt onderzoeker Huw Groucutt. “Dat deze vroege mensen in staat waren om dit gebied te koloniseren, trekt de aanname dat vroege trektochten uit Afrika lokaal van aard en onsuccesvol waren, in twijfel.”

Deze ontdekking zet Arabië op de kaart als een belangrijk gebied voor ons begrip omtrent onze oorsprong en verplaatsing richting de rest van de wereld.”