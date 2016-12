Wie te maken heeft met een pril stadium van Alzheimer, kan de geur van pindakaas met het rechterneusgat minder snel ruiken dan met het linkerneusgat. Deze ontdekking uit 2013 heeft geleid tot een nieuwe reuktest.

De nieuwe reuktest onthult of een persoon een Mild Cognitive Impairment (MCI) heeft. Dit is een lichte cognitieve achteruitgang, die erger is dan men op basis van leeftijd kan verwachten, maar waarbij er nog geen sprake is van dementie. MCI is een risicofactor voor het ontwikkelen van dementie.

Het is belangrijk om tekenen van Alzheimer zo vroeg mogelijk te ontdekken. Wetenschappers zijn er het over eens dat Alzheimer-medicatie – die nu in ontwikkeling is – niet werkt wanneer iemand al dement is.

“Een afname in reukvermogen is een belangrijk signaal dat mensen het risico lopen om Alzheimer te krijgen”, zegt hoofdonderzoeker David R. Roalf van de universiteit van Pennsylvania. “We kunnen zo voorspellen of iemand te maken krijgt met dementie, jaren voordat het daadwerkelijk gebeurt.”

Reuktest met zestien geuren

Roalf en zijn collega’s gebruikten een bekende reuktest, waarbij deelnemers zestien verschillende geuren moeten raden. 728 ouderen mochten de reuktest doen en moesten daarnaast een cognitieve test afronden.

Van 75% naar 87%

Voor de tijd werden de senioren al beoordeeld en gediagnosticeerd. Dankzij de cognitieve test werd 75 procent van de mensen met MCI gevonden. Gecombineerd met de reuktest schoot dit percentage omhoog naar 87 procent. “Dit laat zien dat de reuktest een interessante toevoeging is om Alzheimer of MCI te vast te stellen”, concludeert Roalf.

Nog sneller

De onderzoekers gaan nu proberen om de reuktest te verkorten. Momenteel duurt de zogenoemde Sniffin’ Sticks-test vijf tot acht minuten, maar de doelstelling is om onder de drie minuten te blijven. Dan wordt het voor veel neurologen interessanter om de test in te zetten.