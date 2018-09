De reuzenpanda identificeert de ander aan de hand van diens gebrul.

Op basis van die brul kan de reuzenpanda tevens het geslacht van de ander vaststellen. Maar dan moet die reuzenpanda niet meer dan 10 meter van de andere verwijderd zijn. Dat schrijven onderzoekers in het blad Scientific Reports.

Reuzenpanda’s zijn vrij solitaire dieren. Ze brengen een groot deel van hun leven in eenzaamheid door, omringd door dichte bamboebossen. Maar er zijn natuurlijk momenten dat ze wel wat gezelschap kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om te paren. In zo’n situatie is het belangrijk dat reuzenpanda’s over effectieve communicatiemiddelen beschikken waarmee ze in staat zijn om panda’s van het andere geslacht te lokaliseren en eventuele rivalen te ontlopen.

WIST JE DAT…

…het sinds kort ook in Nederland mogelijk is om reuzenpanda’s in gevangenschap te bewonderen? Maar is dat nu mooi of zielig? Lees er …het sinds kort ook in Nederland mogelijk is om reuzenpanda’s in gevangenschap te bewonderen? Maar is dat nu mooi of zielig? Lees er hier meer over!

Onderzoekers weten al langer dat mannelijke reuzenpanda’s communiceren met behulp van gebrul. Die geluiden klinken wanneer ze vrouwtjes ontmoeten en spelen een belangrijke rol bij het regelen van een vrijpartij. Onduidelijk was echter of dat gebrul ook een effectief communicatiemiddel is over grotere afstanden.

Onderzoekers hebben dat nu uitgezocht. Ze namen 100 brullen van reuzenpanda’s op en lieten ze van een afstand van 10, 20, 30 of 40 meter horen aan reuzenpanda’s in het San Diego Zoo Safari Park in Californië. De reuzenpanda’s in dit park worden omringd door dichte bamboebossen, waardoor hun verblijf sterk doet denken aan hun natuurlijk habitat. Het onderzoek wees uit dat het gebrul temidden van die bamboebossen ook een vrij effectief communicatiemiddel is, zelfs over een afstand van 10 of 20 meter. Het onderzoek geeft volgens de wetenschappers meer inzicht in de voortplantingsstrategieën van de reuzenpanda.