Voor het eerst zal een stukje van een Marssteen weer afreizen naar waar ‘ie vandaan kwam.

Het gaat om een fragment van een meteoriet – genoemd SaU008 – die in 1999 in Oman is gevonden. Het fragment zal aan boord van de Mars 2020-rover worden geplaatst en over een paar jaar dus terugkeren naar zijn roots: het oppervlak van de rode planeet. En natuurlijk gaat het stukje meteoriet niet voor niets mee. Het stukje steen zal eenmaal op Mars aangekomen gebruikt worden om de laser die op de arm van de Marsrover zit, te testen.

Laser

Net als Marsrover Curiosity – die nu al op Mars rondrijdt – krijgt de Mars 2020-rover een laser mee. De laser van de Mars2020-rover zal eveneens ingezet worden om gesteenten te bestuderen. Naar verwachting kan deze zelfs eigenschappen zo fijn als een menselijke haar aan het licht brengen. Maar zo’n precieze laser moet eenmaal op het oppervlak van Mars natuurlijk wel goed gekalibreerd worden. En daarom gaan er verschillende materialen – waaronder dus dit stukje meteoriet – mee. Ze zullen na landing op Mars gebruikt worden om de laser klaar te stomen voor het echte werk. “Door te bestuderen hoe het instrument een fixed target ziet, kunnen we begrijpen hoe het een object op het Martiaanse oppervlak zal zien,” legt onderzoeker Luther Beegle uit.

Primeur

Het is een primeur: nog niet eerder is een op aarde gelande meteoriet (deels) weer teruggestuurd naar het oppervlak van zijn thuisplaneet. Het fragment van SaU008 is echter niet de eerste meteoriet die de terugreis naar Mars aanvangt. Eerder werd al een Marsmeteoriet aan boord van de inmiddels niet meer operationele Mars Global Surveyor geplaatst en deze zweeft nog steeds in een baan rond de rode planeet.

Niet te kruimelig

Natuurlijk zijn de onderzoekers als het gaat om de keuze van een Marsmeteoriet voor deze klus niet over één nacht ijs gegaan. Heel veel keuze hadden ze echter niet: er zijn maar ongeveer 200 meteorieten op aarde waarvan we zeker weten dat ze van Mars komen. En lang niet allemaal zijn ze geschikt om terug te keren. Zo hadden de onderzoekers een stevig exemplaar nodig dat niet zou verkruimelen onder de krachten waar deze tijdens de lancering en landing aan wordt blootgesteld. Daarnaast moest de steen ook bepaalde chemische eigenschappen hebben, waar de laser onderzoek naar gaat doen. Alleen zo kan immers de gevoeligheid van de laser goed getest worden. Uiteindelijk kwamen de onderzoekers zo uit op SaU008.

Hoewel deze meteoriet waarschijnlijk in alle eenzaamheid naar de aarde is gereisd, zal het fragment dat nu terugkeert tijdens de reis allesbehalve eenzaam zijn. Naast dit stukje ruimtesteen gaan er namelijk nog meer bijzondere materialen mee naar Mars. Denk onder meer aan materialen die gebruikt kunnen worden om ruimtepakken of handschoenen en helmen voor gebruik in de ruimte te maken. Tijdens de missie zal moeten blijken hoe deze materialen zich op het Marsoppervlak – onder invloed van het weer en de straling aldaar – houden. Dat biedt weer handvaten voor de ontwikkeling van kleding voor de allereerste Marskolonisten.