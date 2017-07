De robot kan grote afstanden overbruggen zonder zijn complete lijf te hoeven verplaatsen en bijvoorbeeld hulp bieden na natuurrampen.

De robot is ontwikkeld door onderzoekers van Stanford University. Zij lieten zich daarbij inspireren door organismen die afstanden overbruggen door te groeien. Denk bijvoorbeeld aan druivenplanten, maar ook aan schimmels en zenuwcellen. “Het is heel anders dan de manier waarop dieren of mensen zich door de wereld verplaatsen,” erkent onderzoeker Allison Okamura.

Opgevouwen

De robot die Okamura en collega’s ontwikkeld hebben, is eigenlijk niets anders dan een buis die bestaat uit zacht materiaal en in zichzelf zit opgevouwen (zie het filmpje hieronder). De robot groeit in een bepaalde richting door het materiaal dat binnenstebuiten in de buis zit opgevouwen naar buiten te drukken.

Wat deze robot zo interessant (en nuttig) maakt, is dat deze niet zijn complete lichaam hoeft te bewegen om een afstand te overbruggen. Alleen het uiteinde van de robot beweegt. “Het lichaam kan vast komen te zitten, bijvoorbeeld tussen stenen, maar dat houdt de robot niet tegen, omdat het uiteinde ervan door kan groeien zolang nieuw materiaal wordt toegevoegd,” legt onderzoeker Elliot Hawkes uit.

Niet te stoppen

Experimenten met de groeiende zachte robot zijn veelbelovend. Zo lieten de onderzoekers deze bijvoorbeeld los in een veld vol obstakels (zoals spijkers en plakkerige lijm). Dat bleek geen probleem te zijn voor de robot. Zelfs wanneer de spijkers de robot doorboorden, was er niets aan de hand, aangezien het doorboorde deel zich niet meer hoefde te verplaatsen en dus stil op de spijker bleef liggen, waardoor de druk in de robot gehandhaafd werd. Tijdens vergelijkbare experimenten toonden onderzoekers aan dat de robot ook door gaatjes kan kruipen die veel kleiner zijn dan zijn eigen diameter.

Toepassingen

Maar wat kunnen we nu met deze bijzondere robot? De onderzoekers zien vooral toepassingen voor zich in gebieden die getroffen zijn door natuurrampen. De robot is bijvoorbeeld zeer geschikt om door puin te kruipen en op zoek te gaan naar overlevenden. Daarnaast zou je de robot ook in kunnen zetten om kabels door zeer kleine ruimtes te trekken (experimenten tonen aan dat de robot deze mee kan voeren terwijl hij groeit).

De onderzoekers zijn voorlopig nog wel even druk met deze robot. Zo is hun huidige prototype gemaakt van plastic. Maar ze willen graag kijken of ze de robot ook van stevigere materialen – bijvoorbeeld nylon of kevlar – kunnen maken. Daarnaast willen ze gaan experimenteren met robots die groter en kleiner zijn en kijken hoe die presteren.