Het zachte robotje is ontwikkeld door Amerikaanse onderzoekers en kan een uitkomst zijn voor mensen met hartfalen.

Steeds meer mensen overleven een hartaanval. Maar het betekent ook dat steeds meer mensen daarna met een verminderde hartfunctie te maken hebben. Er zijn twee oplossingen: een harttransplantatie of een steunhart (een mechanisme pomp die de pompfunctie van de hartkamer ondersteunt of overneemt). Het nadeel van zo’n steunhart is dat het direct in contact komt met bloed en een verhoogd risico op bloedpropjes met zich meebrengt.

Onderzoekers hebben nu een heel nieuwe oplossing bedacht die niet in aanraking komt met het bloed: een zachte robot die als een soort mouw rond het hart wordt geschoven. De zachte robot kan zich samentrekken en ontspannen en imiteert eigenlijk de buitenste laag van het hart die is opgebouwd uit twee lagen spierweefsel dat zich in verschillende richtingen kan samentrekken.

Experimenten

Experimenten met varkensharten zijn veelbelovend. De onderzoekers dienden een varken medicijnen toe die leidden tot hartfalen. Hierna functioneerde hun hart nog maar voor 45 procent. Maar met behulp van de zachte robot konden de onderzoekers ervoor zorgen dat het hart van het varken weer bijna net zo goed (voor 97 procent) functioneerde als voorheen.

Inzet

De zachte robot kan ingezet worden om de periode tussen het aanvragen en ontvangen van een donorhart te overbruggen. Of ter ondersteuning in een periode waarin een aangetast hart zich op natuurlijke wijze herstelt. Het mooie van de zachte robot is dat deze helemaal op maat kan worden gemaakt, zo vertellen de onderzoekers. Als bijvoorbeeld de linkerhelft van het hart minder goed functioneert, kan de robot zo worden aangepast dat deze alleen die zijde van het hart ondersteunt. Ook de mate waarin de robot samentrekt, kan worden aangepast. Dus als een hart sterker wordt, kan de robot een stapje terugdoen.

Meer onderzoek is nodig alvorens de veelbelovende robot het hart van mensen kan omarmen. Maar onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de robot in de toekomst van grote waarde kan zijn. “Dit onderzoek is heel belangrijk omdat steeds meer mensen een hartaanval overleven en te maken krijgen met hartfalen,” stelt onderzoeker Ellen Roche. “Zachte robotische apparaten zijn heel geschikt om de interactie met zacht weefsel aan te gaan en het hart zodanig te ondersteunen dat het beter gaat functioneren en zich uiteindelijk wellicht zelfs herstelt.”