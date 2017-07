Zit de mensheid daar nu echt op te wachten, vraag je je misschien af. Jazeker!

Schorpioenen produceren een gif dat gebruikt wordt voor tal van medische doeleinden. Zo wordt het bijvoorbeeld verwerkt in medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken en malaria bestrijden. Daarnaast wordt het ingezet tijdens kankeronderzoek.

Lastig

Maar het is nog niet zo eenvoudig om dat schorpioenengif te verkrijgen. Op dit moment zijn er eigenlijk drie methoden die allemaal grote nadelen hebben. Zo is het mogelijk de gifklieren van de schorpioen met de hand te stimuleren (vanzelfsprekend is dat bijzonder gevaarlijk). Daarnaast kan men ervoor kiezen die klieren mechanisch te stimuleren, maar dat is weer minder effectief. Een derde optie is een gaatje maken in de klieren of de buik van de schorpioen verwijderen, wat natuurlijk weer bijzonder onprettig of zelfs dodelijk is voor de schorpioen. “Het is heel lastig,” vertelt onderzoeker Mouad Mkamel over ‘het melken’ van schorpioenen. Vaak zijn er twee mensen nodig om een schorpioen van het gif te ontdoen. En deze mensen nemen grote risico’s. “Waaronder potentieel dodelijke schorpioensteken en elektrische schokken van de stimulators die gebruikt worden om het gif te onttrekken.”

Nieuwe aanpak

Het moge duidelijk zijn: het is hoog tijd voor een veiligere, efficiëntere methode om schorpioenen ‘te melken’. Mkamel en collega’s hebben zich daar nu eens over gebogen en komen met een heuse melkrobot voor schorpioenen. “Deze is ontworpen om schorpioenengif te onttrekken, zonder dat het dier pijn wordt gedaan.” Daarnaast worden de risico’s voor de mensen die belast zijn met het melken van de schorpioen, flink verkleind. “(De robot, red.) kan op afstand door één persoon met behulp van een afstandsbediening bestuurd worden.” De robot klampt zich vast aan de staart van de schorpioen en stimuleert vervolgens de gifklieren. Het gif dat daarop vrijkomt, wordt door de robot gevangen en opgeslagen.

De robot is inmiddels met succes op verschillende soorten schorpioenen getest. “Deze robot stelt ons in staat om het gif op een snelle en veilige manier te verkrijgen.”