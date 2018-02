Maar hij reist technisch gezien wél ietsje verder dan de baan van Mars.

Dat blijkt uit nieuwe baangegevens die SpaceX vanmorgen via het HORIZONS-systeem van NASA heeft vrijgegeven (voor de geïnteresseerden: de gegevens zijn hier te bekijken (vul bij ‘target body’ 143205 in). Uit de gegevens blijkt dat de baan die Elon Musk gisteren op Twitter uitstippelde en die zijn Tesla tot in de planetoïdengordel voerde, naar het rijk er fabelen kan worden verwezen. De rode Tesla is niet onderweg naar de planetoïdengordel, maar zal wel ietsje verder reizen dan de baan van Mars.

De rode Tesla van Musk werd afgelopen dinsdag gelanceerd tijdens de testvlucht van SpaceX’ gloednieuwe Falcon Heavy-raket. De auto zou zich vervolgens in een baan rond de zon nestelen en als het ware heen en weer pendelen tussen de baan van de aarde en Mars.

Maar gisteren slingerde Musk onderstaande tweet de wereld in. En die suggereerde dat de auto letterlijk zijn doel voorbijschoot. Nonsens, zo blijkt nu uit de door SpaceX vrijgegeven data, die volgens NASA gebaseerd is op ‘interne GPS-gegevens’.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7 februari 2018

Amateur-astronoom Marco Langbroek maakte op basis van de nieuwe gegevens een nieuwe baanplot. Je ziet ‘m hieronder. “De omlooptijd is 1.53 jaar (op de plot heb ik om de maand de positie aangegeven),” zo vertelt hij. “Het aphelium (het punt in de baan dat het verst van de zon verwijderd is) ligt bij 1.67 AU. De baanafstand van Mars varieert tussen de 1.38 en 1.67 AU (de baan van Mars is duidelijk elliptisch). Het aphelium van de Tesla komt dus nagenoeg precies overeen met dat van Mars. Dat de baan op de plot toch buiten de Marsbaan lijkt te komen, is omdat in dat deel van de Marsbaan de elliptische baan van Mars nabij het 1.38 AU-minimum ligt.”

Musk stelde eerder dat er een extreem kleine kans is dat zijn Tesla met Mars in botsing komt. De nieuwe baangegevens zijn daarmee in overeenstemming, zo stelt onder meer astronoom Jonathan McDowell op Twitter.

Using the JPL ephemeris, the closest predicted approach to Mars between now and 2030 is 7 million km on 2020 Oct 8. This is still well outside Mars' gravitational sphere of influence — Jonathan McDowell (@planet4589) 8 februari 2018

Afgaand op de nieuwe baan kan er ook voorspeld worden wanneer de auto weer bij de aarde in de buurt komt. Voorlopig niet, zo stelt McDowell.

In contrast, the Roadster will not return anywhere near Earth by 2030; closest it gets after this month is Mar 2021 at a distant 45 million km — Jonathan McDowell (@planet4589) 8 februari 2018

En Langbroek sluit zich daarbij aan. “Op 27 januari 2073 maakt de Tesla mogelijk een dichte nadering tot de aarde. Ik kom nominaal op een minimum afstand van 1.6 maansafstanden.” Hij benadrukt echter dat er veel onzekerheid in zit. “Want heel nauwkeurig is deze baan vermoedelijk ook niet. Bovendien zal de baan van dit object duidelijk beïnvloed worden door stralingsdruk van de zon en dat is niet in de baanintegratie meegenomen.”

Terwijl astronomen zich zo het hoofd breken over de baan en de toekomst van Musks Tesla, houdt Musk zich met heel andere dingen bezig. Hij verlekkert zich aan de laatste beelden van zijn sportauto die momenteel door de ruimte vliegt. En ach, geef ‘m eens ongelijk.