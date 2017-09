Voor het eerst tonen onderzoekers aan dat ook halfganzen extreem hoog kunnen vliegen.

Onderzoekers van de universiteit van Exeter bestudeerden de casarca, ook wel roestgans genoemd. Deze halfganzen broeden ten noorden van de Himalaya, maar brengen hun winters door ten zuiden van de Tibetaans Hoogland. Het betekent dat ze in de lente de Himalaya over moeten vliegen om hun broedgebied te bereiken. Dat is een enorme uitdaging: ze moeten terrein dat meer dan 4000 meter hoog ligt, zien over te steken en krijgen dan een gehalveerd zuurstofniveau voor hun kiezen.

Zenders

Onderzoekers voorzagen de roestganzen van zendertjes en volgden ze terwijl ze de Himalaya overstaken. Ze ontdekten zo dat de vogels door valleien in het gebergte vliegen om de hoogste toppen – zoals de Mount Everest – te vermijden. Ondanks die strategie bleken de vogels echter toch regelmatig op een hoogte van meer dan 5000 meter te vliegen. En soms gaan ze zelfs zo hoog als 6800 meter.

Aanpassingen

“Dit is het eerste bewijs voor extreem hoge vluchten onder eenden,” stelt onderzoeker Nicole Parr. “Deze soort heeft middels evolutie waarschijnlijk een aantal aanpassingen ondergaan om in staat te zijn om zo hoog te vliegen en om te gaan met een zuurstofniveau dat half zo hoog ligt als op zeeniveau.”

Het onderzoek toont tevens aan dat de roestgans veel sneller op hoogte is dan de Indische gans: de enige watervogel die nog hoger vliegt dan de roestgans. Een paar jaar geleden toonden onderzoekers aan dat de Indische gans tot wel 7290 meter hoog kan vliegen. Lang werd gedacht dat dit één van de weinig vogels was die zo hoog konden komen door alleen maar met hun vleugels te klappen (en dus geen gebruik te maken van thermiek). Maar het nieuwe onderzoek suggereert dat de Indische gans niet de enige is die op deze wijze tot grote hoogte weet te stijgen.