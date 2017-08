Na 209 voor Christus duikt in de munten veel meer Spaans zilver op.

Misschien heb je er nog nooit van gehoord: de Tweede Punische Oorlog. Maar als we je vertellen dat deze oorlog ook wel de ‘Hannibalse Oorlog’ wordt genoemd, gaat er vast een lampje branden. Want wie kent het beroemde verhaal van Hannibal die met zijn olifanten dwars door de Alpen reisde, niet?

Over de Hannibalse Oorlog

Tijdens de Tweede Punische Oorlog namen Rome en Carthago het tegen elkaar op. Namens Carthago bedacht Hannibal een – op papier – geniaal plan om de Romeinen een lesje te leren. Hij zou met een groot leger – waaronder enkele tientallen olifanten – de Italianen vanuit de Alpen aanvallen. De tocht door de Alpen was zwaar: vele soldaten en dieren zouden het leven hebben gelaten. Met het overgebleven leger wist Hannibal de Romeinen echter hard te treffen. Maar uiteindelijk trok de grote veldheer toch aan het kortste eind. En de oorlog resulteerde dan ook in de Romeinse verovering van het Iberische Schiereiland, waardoor de Romeinen gaandeweg de controle kregen over de Spaanse zilvermijnen.

WIST JE DAT… …onderzoekers vorig jaar eindelijk dachten te weten waar Hannibal precies de Alpen overstak

Munten

Nieuw onderzoek wijst nu uit dat het verlies van Hannibal gereflecteerd werd in de munten die de Romeinen na de Tweede Punische Oorlog sloegen. Onderzoekers trekken die conclusie nadat ze 70 Romeinse munten bestudeerden die stamden uit de tijd tussen 310 en 101 voor Christus. Het onderzoek wijst uit dat er de nodige verschillen zijn tussen de munten die voor en na 209 voor Christus gemaakt werden. Die verschillen betreffen vooral de verhoudingen tussen specifieke loodisotopen. “Voor de oorlog zien we dat de Romeinse munten gemaakt werden van zilver afkomstig uit dezelfde bronnen als de munten die geslagen werden door Griekse steden in Italië en Sicilië,” vertelt onderzoeker Katrin Westner. “In andere woorden: de loodisotopen in de munten komen overeen met die van zilvermijnen en metallurgische producten uit de Egeïsche regio. Maar de overwinning op Cartago leidde tot enorme betalingen aan Rome, bovendien kreeg Rome de beschikking over veel van de rijke Spaanse zilvermijnen. Vanaf 209 voor Christus zien we dat het grootste deel van de Romeinse munten geochemische kenmerken vertonen die horen bij Iberisch zilver.”

Het is een interessante bevinding. “De enorme toestroom van Iberisch zilver veranderde de Romeinse economie en stelde Rome in staat om een supermacht te worden. We weten dit van de verhalen van Livius en Polybius en anderen, maar onze studie voorziet ons van hedendaags wetenschappelijk bewijs voor de opkomst van Rome. Wat onze studie laat zien, is dat het verlies van Hannibal en de opkomst van Rome weerspiegeld wordt in de munten van het Romeinse Rijk.”