De Rosetta-ruimtesonde cirkelde een paar jaar om komeet 67P en zag van alles gebeuren op het oppervlak. Zo spotte het ruimtevaartuig een instortende klif.

De zogenoemde Aswan-klif heeft een hoogte van 134 meter. Daarmee is de klif iets hoger dan de Utrechtse Dom. Stel, de Domtoren zou bij de voet van de klif zijn gebouwd, dan zou dit er ongeveer zo uitzien:

Op 21 september 2014 zagen wetenschappers een scheur op een meter van de afgrond. De laatste foto van de scheur is gemaakt op 4 juli 2015. Op 10 juli 2015 fotografeerde Rosetta een pluim van gas en stof nabij de Aswan-klif. ESA-onderzoekers vermoeden dat deze pluim is ontstaan toen de klif instortte. Op foto’s die eind december 2015 en midden 2016 zijn gemaakt is de scheur namelijk niet meer te zien.

Ruimtesonde Rosetta arriveerde in 2014 bij komeet 67P/C-G en vergezelde deze op zijn reis richting de zon. In september vorig jaar kwam er een einde aan de missie met de zachte landing van Rosetta op komeet 67P/C-G. Maar dit onderzoek laat maar weer eens zien dat de Rosetta-missie ook nadat deze ten einde kwam nog voldoende verrassingen voor ons in petto heeft.