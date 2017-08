Geen elektronica aan boord van deze rover die wellicht op de weinig gastvrije planeet gaat rondstruinen.

Venus is een fascinerende, maar onaangename planeet. Op het oppervlak ligt de temperatuur gemiddeld rond de 470 graden Celsius en de luchtdruk is enorm (wie op het oppervlak staat, heeft het gevoel dat hij zich 1,6 kilometer onder water bevindt). Het zal je dan ook niet verbazen dat mensen nog nooit een bezoek hebben gebracht aan deze planeet. Wel hebben we er rovers op afgestuurd, maar dat was niet zo’n succes. Ze gaven al snel de geest, omdat hun elektronica niet bestand is tegen de hoge temperaturen.

Back to basics

Ondanks de grote uitdagingen die een missie naar Venus met zich meebrengt, blijven onderzoekers er echter van dromen. En die dromen lijken binnen NASA nu wat concreter te worden. Daar werkt men namelijk aan een concept-rover die mogelijk wel stand weet te houden op Venus. Een rover die back to basics gaat.

Mechanische computer

De Automaton Rover for Extreme Environments (AREE) is geïnspireerd op de mechanische computers. Dergelijke computers gebruiken geen elektronica, maar onder meer tandwielen en hefbomen om berekeningen uit te voeren. Dergelijke analoge technologieën kunnen wellicht standhouden op plekken waar elektronica kansloos is. “Venus is te ongastvrij voor de complexe controlesystemen die in de Marsrover zitten,” vertelt onderzoeker Jonathan Sauder. “Maar met een volledig mechanische rover zou je misschien wel een jaar lang kunnen overleven.”

Hobbels

Natuurlijk zijn er nog genoeg hobbels te nemen voor deze ‘ouderwetse’ rover daadwerkelijk naar Venus wordt gestuurd. Zo moet er nog gekeken worden hoe zo’n rover zonder elektronica kan communiceren met de aarde. Op dit moment wordt daarbij gedacht aan Morsecode. Die code zou opgevangen kunnen worden door een orbiter in een baan rond Venus en vervolgens via die orbiter naar de aarde kunnen worden gestuurd. Ook moet er nog gekeken worden hoe de rover zich het beste over het oppervlak van Venus kan verplaatsen. Op dit moment wordt daartoe gekeken naar tankers die in de Eerste Wereldoorlog gebruikt werden om over kraters en loopgraven te rijden. Maar onderzoekers kijken momenteel ook of hun rover überhaupt stand kan houden op Venus. Zo gaan ze prototypes binnenkort bakken om te kijken welk effect de thermische expansie – uitzetting door warmte – heeft op de bewegende onderdelen.

Er valt dus nog genoeg te onderzoeken. Daartoe hebben de wetenschappers een beurs ontvangen van NASA. Ze hopen natuurlijk dat ze de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie kunnen overtuigen van hun idee en gaandeweg steeds meer geld krijgen voor de verdere ontwikkeling van AREE. Uiteindelijk zou zo een rover moeten ontstaan die de geologie van Venus kan bestuderen en misschien ook enkele monsters kan verzamelen door enkele gaatjes in het oppervlak van Venus te boren.