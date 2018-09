In het meer is een extremofiel gevonden die overleeft onder omstandigheden zoals we die op Mars en Europa aantreffen.

Het onderzoek draait om het meer Laguna de Peña Hueca. Het meer heeft zeer hoge concentraties zout en zwavel en vertoont de nodige overeenkomsten met chloorafzettingen op Mars en het zilte water zoals we dat onder Europa’s ijskorst aantreffen. Wat verder bijzonder is aan dit meer, is dat het rozig van kleur is. En onderzoekers hebben nu ontdekt waar die roze kleur vandaan komt. De roze kleur ontstaat dankzij de rode cellen van een algsoort die de naam Dunaliella salina EP-1 heeft gekregen.

Deze algsoort is gek op zout, zo vertelt onderzoeker Rebecca Thombre. “Dunaliella salina EP-1 is één van de meest zouttolerante extremofielen die we hebben gevonden. Microben vinden het lastig om superzoute omgevingen te tolereren, omdat water dat de cel nodig heeft om te functioneren geneigd is om door het celmembraan in de zoute omgeving te vloeien. De algen weten de omstandigheden in Peña Hueca te overleven door moleculen te produceren – zoals glycerol – die de externe zoutconcentraties binnen de cel nabootsen en zo het waterverlies tegengaan.”

Extremofielen

Het onderzoek lijkt implicaties te hebben voor onze zoektocht naar buitenaards leven. Maar dat niet alleen… “De weerbaarheid van extremofielen ten opzichte van Martiaanse omstandigheden op aarde laat zien dat ze in staat zijn om in Martiaanse grond te gedijen,” aldus onderzoeker Felipe Gómez. “Dit heeft implicaties voor planetaire protectie en de wijze waarop algen gebruikt kunnen worden om Mars te terravormen.”