Nog nooit kwam de sonde – die al zo’n 13 jaar om Saturnus cirkelt – zo dicht bij de gasreus in de buurt.

Over een paar uurtjes gaat het gebeuren: rond elf uur Nederlandse tijd duikt Cassini in het smalle gat tussen de ringen van Saturnus. Het is het laatste en misschien wel spannendste hoofdstuk uit een ruimtemissie die al bijna 20 jaar duurt.

Saturnus en zijn ringen

In totaal zal Cassini 22 keer in de ruimte tussen Saturnus en zijn ringen duiken. De ene keer zal de sonde daarbij naar Saturnus kijken, terwijl de andere keer de blik gericht is op de ringen. Het zal naar verwachting spectaculaire close-upfoto’s opleveren van Saturnus’ wolkendek en de binnenste ringen van de gasreus.

De wetenschap

Maar behalve foto’s verwachten onderzoekers ook veel meer over Saturnus te weten te komen. Zo kan de ruimtesonde tijdens dit deel van de missie de zwaartekracht en magnetische velden van de gasreus nauwgezet in kaart brengen en komen we wellicht eindelijk te weten hoe snel Saturnus roteert. Tegelijkertijd hopen onderzoekers te achterhalen hoeveel materie er in de ringen van Saturnus huist en op basis daarvan meer duidelijkheid te kunnen geven over de oorsprong van die ringen.

De brandstof van Cassini is bijna op. Om te voorkomen dat de sonde straks zonder brandstof rond gaat dolen en op één van de potentieel leefbare manen van Saturnus neerstort en eventuele aardse microben die nog op de sonde huizen aldaar afzet, is besloten de sonde te vernietigen. Dat doet NASA door deze in september opdracht te geven zich in de atmosfeer van Saturnus te boren.

Is het gevaarlijk?

Nog nooit heeft een ruimtevaartuig het gebied waarin Cassini zich vanmorgen begeeft, bezocht. Natuurlijk heeft NASA voorafgaand aan die eerste duik heel wat risicoanalyses uitgevoerd, maar het is zeker niet onmogelijk dat Cassini tijdens dit deel van de missie op een onaangename verrassing stuit. Dat is ook de reden dat NASA dit avontuur pas aangaat nu het einde van Cassini’s werkzame leven er bijna opzit (zie kader).

Op het moment dat Cassini in de ruimte tussen Saturnus en zijn ringen duikt – een gat dat zo’n 2400 kilometer groot is – is er geen contact met de aarde. De radiostilte duurt bijna 24 uur: naar verwachting zal de sonde op zijn vroegst op 27 april rond een uur of elf (Nederlandse tijd) weer contact leggen met de aarde. Kort daarna zal de sonde ook de data en foto’s richting de aarde sturen. Wij kunnen niet wachten!