Ceres vanuit een nieuw perspectief: Dawn ging exact tussen de dwergplaneet en de zon staan en maakte deze beelden!

Om het filmpje te kunnen maken, werd de baan van Dawn iets aangepast. Doel was om de Occator-krater – een krater die het helderste materiaal dat op heel Ceres te vinden is, bevat – eens vanuit een ander perspectief te bekijken.

Materiaal

Dat andere perspectief is belangrijk, omdat het meer inzicht kan geven in het materiaal dat op het oppervlak van Ceres – en in het bijzonder in de heldere Occator-krater – rust. Wanneer Dawn in oppositie staat – oftewel exact tussen de zon en Ceres in staat – neemt de helderheid van de dwergplaneet toe. Die toename in helderheid wordt ook wel ‘opposition surge’ genoemd en ontstaat doordat de schaduwen die Dawn ziet op het moment dat deze niet exact tussen de zon en Ceres in staat, in oppositie wegvallen. Door te meten hoe de helderheid kort voor, tijdens en kort nadat Ceres in oppositie staat, verandert, kunnen onderzoekers meer te weten komen over wat er allemaal op het oppervlak van Ceres te vinden is (zie ook de afbeelding hieronder).

Heldere vlekken

Dawn maakte het filmpje van een afstand van zo’n 20.000 kilometer. De heldere vlekken in de Occator-krater zijn duidelijk zichtbaar.

Dawn werd in 2007 gelanceerd en bezocht eerst planetoïde Vesta om vervolgens naar Ceres af te reizen. De primaire missie van de sonde kwam in juni 2016 tot een einde. Besloten werd toen om de missie te verlengen. De ruimtesonde is nog in goede staat. Wel heeft eind april het derde reactiewiel de geest gegeven. De sonde had er oorspronkelijk vier en deze werden gebruikt om de oriëntatie van het ruimtevaartuig te bepalen. Met een kleine aanpassing is dat probleem echter ondervangen en NASA verwacht dat Dawn gewoon kan blijven functioneren.