En daar zijn beelden van!

Eigenlijk had ruimtesonde Hayabusa2 deze maand al af moeten dalen naar het oppervlak van Ryugu om aldaar wat monsters te verzamelen. Maar zoals je eerder op Scientias.nl kon lezen, durfde de Japanse ruimtevaartorganisatie (JAXA) zo’n afdaling nog niet aan; Ryugu is namelijk rijkelijk bedekt met voor Hayabusa2 gevaarlijke kiezels. De touchdown is dan ook uitgesteld naar januari 2019. Het geeft JAXA wat meer tijd om de afdaling voor te bereiden én te oefenen. Want zoals we eerder meldden, zouden er in oktober al twee generale repetities plaatsvinden.

Generale repetitie

En JAXA heeft woord gehouden. Beide generale repetities zijn achter de rug en goed verlopen. En wat nog mooier is: er zijn beelden van!

Dropping down…! Sequential images taken during the approach to Ryugu in our second touchdown rehearsal, TD1-R1-A. https://t.co/sZ9Z8jb6tk pic.twitter.com/wzcG7XcaEX — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 26 oktober 2018

Hierboven zie je beelden die tijdens de tweede generale repetitie zijn gemaakt. Ruimtesonde Hayabusa2 naderde het oppervlak van Ryugu tijdens deze generale repetitie tot een afstand van slechts 22,3 meter(!).

Landingsplaatsje

Op de beelden die Hayabusa2 tijdens de afdaling maakte, is ook de tot op heden meest veelbelovende landingsplaats op Ryugu te zien. Deze landingsplaats wordt door de Japanners aangeduid als L08-B. Zoals je op de foto hieronder kunt zien, is dit één van de weinige gebieden waarin vrijwel geen grote kiezels te vinden zijn. En dat is belangrijk; JAXA wil voorkomen dat Hayabusa2 tijdens de afdaling en bemonstering per ongeluk een kei raakt en beschadigd raakt. Het liefst had JAXA daarom een 100 meter groot landingsgebied zonder grote kiezels gehad, maar dat is op heel Ryugu niet te vinden. En daarom zullen we het met dit slechts 20 meter brede landingsplaatsje moeten doen.

De afdaling naar het oppervlak wordt hoe dan ook uitdagend, zo benadrukt JAXA keer op keer. Want hoewel L08-B vrij is van grote kiezels, zijn er in de omgeving wel vrij grote keien te vinden die ontweken moeten worden.

Tijdens de generale repetities heeft JAXA een schat aan informatie verzameld. Een analyse van die informatie moet in januari bijdragen aan een geslaagde touchdown.