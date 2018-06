NASA heeft de sonde na zes maanden uit zijn winterslaap gehaald.

En daar heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie een goede reden voor. De ruimtesonde nadert namelijk zijn volgende bestemming: Ultima Thule, oftewel Kuipergordelobject 2014 MU69.

Pluto en MU69

New Horizons scheerde in 2015 langs Pluto en kort daarna werd koers gezet richting Kuipergordelobject 2014 MU69 – ook wel Ultima Thule genoemd. Omdat de reis wel even duren zou – New Horizons zal pas op 1 januari 2019 langs MU69 scheren – werd besloten de ruimtesonde in een soort winterslaap te brengen. Zo kan een hoop energie worden bespaard.

Goede gezondheid

New Horizons is deze week weer uit zijn winterslaap gehaald. En dat is allemaal goed verlopen, zo laat NASA weten. New Horizons lijkt in goede gezondheid te zijn en normaal te functioneren. Bovendien zijn alle systemen na het zes maanden durende dutje weer keurig online gekomen.

Voorbereiding

Het betekent dat New Horizons zich nu rustig kan gaan voorbereiden op de scheervlucht langs Ultima Thule. Zo zal NASA de komende maanden onder meer gebruiken om alle instrumenten nog eens te checken en het geheugen van de sonde van een update te voorzien. Naar verwachting zal New Horizons in augustus bovendien opdracht krijgen om Ultima Thule – dan nog van grote afstand – te observeren. De data die daaruit komt, kan dan gebruikt worden om de exacte koers in aanloop naar en tijdens de scheervlucht te bepalen.

Terwijl NASA New Horizons voorbereidt op de ontmoeting met Ultima Thule vliegt de ruimtesonde natuurlijk stug door. New Horizons is op dit moment nog zo’n 262 miljoen kilometer van MU69 verwijderd. De afstand tot de aarde bedraagt een slordige 6,1 miljard kilometer.