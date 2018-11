En dat betekent dat er wéér een spannende ruimtemissie van start gaat!

Misschien ben je nog maar net bekomen van de zenuwslopende landing van Marslander InSight. En toch moeten we je vragen om je alweer op te maken voor een volgende mijlpaal: de aankomst van OSIRIS-REs bij Bennu. Komende maandag rond 18.00 uur (Nederlandse tijd) gaat het gebeuren. En je kunt het natuurlijk live volgen via NASA TV.

Een terugblik

OSIRIS REx werd in september 2016 gelanceerd en is dus al eventjes onderweg. Na ongeveer een jaar rond de zon te hebben gedraaid, kreeg de sonde een zwaartekrachtsslinger van onze planeet, waardoor deze het duwtje kreeg dat nodig was om Bennu te bereiken. Met vrij hoge snelheid scheerde de sonde op Bennu af. Tot augustus 2018: toen begon OSIRIS-REx zijn eindbestemming officieel te naderen en dat vereiste dat deze wat afremde om een ontmoeting mogelijk te maken. En komende maandag moet de sonde zich dus in een baan rond Bennu nestelen.

Hayabusa NASA heeft nog nooit materiaal van een planetoïde gehaald en naar de aarde gebracht. Toch is de missie van OSIRIS-REx geen wereldprimeur. De Japanners hebben namelijk tijdens de Hayabusa-missie al eens wat materiaal van een planetoïde gehaald en op aarde bestudeerd. En inmiddels is de Hayabusa2-missie in volle gang: eerder dit jaar arriveerde een Japanse ruimtesonde bij de planetoïde Ryugu. En ook deze planetoïde zal wat materiaal aan de Japanners moeten afstaan. Dat materiaal wordt al in 2020 terug op aarde verwacht.

De toekomst

Het is het begin van een opwindende missie. Voor het eerst gaat NASA namelijk materiaal van een planetoïde halen en terugbrengen naar de aarde (zie kader). OSIRIS-REx zal na aankomst meer dan een jaar de tijd krijgen om Bennu in kaart te brengen en te zoeken naar de beste plek voor het verzamelen van oppervlaktemateriaal. En in 2020 zal de sonde afdalen naar het oppervlak van Bennu om daadwerkelijk wat materiaal op te halen. De sonde gebruikt daarvoor een robotarm waarmee deze gedurende vijf seconden contact maakt met Bennu. Gedurende die vijf seconden komt uit de robotarm stikstofgas zetten, waardoor oppervlaktemateriaal omhoog geslingerd wordt en door OSIRIS-REx verzameld kan worden. Aan boord van de sonde bevindt zich voldoende stikstofgas om drie pogingen te doen om materiaal te verzamelen. Gehoopt wordt dat de sonde zo tussen de 60 en 2000 gram materiaal kan opdoen. In 2021 keert OSIRIS-REx terug naar de aarde, waar deze in 2023 het verzamelde materiaal moet afleveren.

NASA hoopt dankzij de OSIRIS-REx-missie meer te weten te komen over de omstandigheden in het piepjonge zonnestelsel. “Planetoïden zijn restanten van de bouwblokken waaruit de planeten gevormd zijn,” aldus NASA. Ook moet de missie meer inzicht geven in wat planetoïden ons te bieden kunnen hebben. “Exemplaren zoals Bennu bevatten natuurlijke grondstoffen zoals water, organische materialen en metalen.” Sommige van die grondstoffen kunnen van pas komen tijdens toekomstige, verre ruimtemissies.