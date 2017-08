De sonde – die ‘even’ materiaal op moet gaan halen op planetoïde Bennu – stevent nu af op de aarde.

Op 22 september zal de sonde rakelings langs onze planeet vliegen om een zogenoemde zwaartekrachtsslinger te krijgen. Hierbij wordt de zwaartekracht van de aarde gebruikt om de sonde meer snelheid mee te geven. Na die zwaartekrachtsslinger zal de sonde koers zetten richting Bennu.

Misschien nog een koerswijziging

Op dit moment is de sonde 16,6 miljoen kilometer van de aarde verwijderd. De komende weken zal die afstand steeds kleiner worden. Naarmate OSIRIS-REx de aarde nadert, zullen onderzoekers continu in de gaten houden of deze de geplande route vliegt. Mogelijk is er namelijk nog een kleine koerswijziging nodig om tot een optimale zwaartekrachtsslinger te komen.

Spannende missie

OSIRIS-REx is één van de spannendere ruimtemissies die NASA momenteel heeft lopen. De sonde is onderweg naar planetoïde Bennu en gaat daar iets heel bijzonders doen. De sonde zal rustig afdalen naar het oppervlak, aldaar wat materiaal verzamelen en dat vervolgens weer netjes afleveren op aarde. Wetenschappers kunnen dat materiaal dan uitgebreid analyseren en zo meer te weten komen over de omstandigheden in het jonge zonnestelsel.

Het duurt echter nog wel even voor onderzoekers dat materiaal in handen hebben. OSIRIS-REx komt naar verwachting in augustus 2018 bij Bennu aan. In 2019 zal deze wat materiaal van Bennu halen en in 2021 begint de sonde aan de terugreis naar de aarde. Pas in 2023 zal de capsule met daarin wat oppervlaktemateriaal van Bennu op aarde arriveren.