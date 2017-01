De sonde is officieel onderweg naar planetoïde Bennu, maar koerst momenteel af op onze planeet.

Maar: geen zorgen. Het is allemaal gepland. De sonde zal namelijk in september langs onze planeet scheren voor een zogenoemde ‘gravity assist‘. Hierbij wordt het zwaartekrachtsveld van de aarde gebruikt om de snelheid en richting van de sonde – op kostenbesparende wijze – te veranderen. Na die assist zet de sonde dan echt koers richting Bennu, waar deze vervolgens in de herfst van 2018 moet aankomen.

OSIRIS-REx werd in september gelanceerd. Eind december maakte de sonde zijn eerste grote koerswijziging in de ruimte. Hierbij gebruikte de sonde tevens voor het eerst zijn voortstuwingsmotoren. Een spannend moment. Maar NASA kan nu bevestigen dat die koerswijziging volgens het boekje is verlopen en de sonde nu dus onderweg is naar de aarde.

Het is overigens niet de laatste keer dat OSIRIS-REx een bezoekje brengt aan onze planeet. Tegen 2023 keert deze – als alles goed gaat – opnieuw terug naar de aarde. Maar dan met een belangrijke lading: materiaal van planetoïde Bennu! Het is namelijk de bedoeling dat OSIRIS-REx in 2019 wat oppervlaktemateriaal van de planetoïde haalt, in 2021 afscheid neemt van Bennu en het oppervlaktemateriaal in 2023 op aarde aflevert. Daarbij zal OSIRIS-REx zelf niet terugkeren naar het aardoppervlak: de sonde stuurt een ruimtecapsule met daarin het verzameld materiaal richting de aarde en nestelt zichzelf vervolgens in een stabiele baan rondom de zon.

