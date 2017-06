De Solar Probe Plus-ruimtesonde is vernoemd naar wetenschapper Eugene Parker. Het is voor het eerst dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie een ruimtevaartuig vernoemt naar een levend persoon.

Het ruimtevaartuig heet voortaan de Parker Solar Probe. Volgend jaar wordt het beestje gelanceerd, waarna de sonde probeert om de zon aan te raken. Eerst scheert de Parker Solar Probe zeven keer langs Venus om dichter bij de zon te komen. Uiteindelijk zal de afstand tussen de sonde en het oppervlak van onze moederster nog maar zo’n 6,2 miljoen kilometer zijn. Dat lijkt veel, maar daarmee komt Parker Solar Probe zeven keer dichter bij de zon in de buurt dan elk ander ruimtevaartuig ooit heeft gepresteerd.

Dichterbij dan ooit

Het is geen pretje om dit ruimtevaartuig te zijn. Op zes miljoen kilometer van de zon is er 520 keer zoveel zonnestraling als nabij de aarde. Vandaar dat de Parker Solar Probe is uitgerust met een sterk zonneschild. De belangrijke systemen en instrumenten van de ruimtesonde bevinden zich in de schaduw van dit schild en worden dus niet blootgesteld aan het felle licht van de zon. Je vermoedt vast wel waar deze ruimtesonde zijn energie vandaan haalt. De Parker Solar Probe is uitgerust met twee fotovoltaïsche panelen om zonne-energie te verzamelen.

Leuk weetje: als de sonde om de zon draait, bereikt het een snelheid van 200 kilometer per seconde. Daarmee is Solar Probe Plus het snelste object dat ooit door mensen is gemaakt. De huidige recordhouder – Helios 2 – is drie keer langzamer. In vergelijking: New Horizons reist met een snelheid van 16 kilometer per seconde naar de Kuipergordel.

Over Eugene Parker

Astrofysicus Eugene Parker is een bekende wetenschapper. In 1958 publiceerde hij een paper in The Astrophysical Journal met daarin bewijzen voor het bestaan van zonnewind. In zijn paper ‘Dynamics of the interplanetary gas and magnetic fields’ opperde hij dat de deeltjesstroom van de zon direct invloed uitoefende op planeten in het zonnestelsel.

“Het is voor het eerst dat NASA een ruimtevaartuig heeft vernoemd naar een levend persoon”, zegt Thomas Zurbuchen van NASA. “Parker heeft belangrijke ontdekkingen gedaan binnen zijn vakgebied. Dankzij zijn werk zijn er veel nieuwe vragen opgeborreld, die we steeds beter kunnen beantwoorden.”

Mysteries oplossen

Het ruimtevaartuig moet veel vragen oplossen. Waarom is de atmosfeer van de zon – de corona – zoveel warmer dan het oppervlak van de zon? En hoe slaagt de zonnewind er in om op hoge snelheid de zon te verlaten? De sonde zal dicht genoeg bij de zon in de buurt komen om de zonnewind te zien versnellen: van subsonisch naar supersonisch. Naar verwachting zal de sonde heel wat oude vraagstukken oplossen, maar tevens – zoals we dat van baanbrekende missies gewend zijn – vragen oproepen.