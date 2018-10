NASA hoopt nog steeds dat de ruimtetelescoop nog een aantal jaren actief kan blijven.

Eerder deze maand raakte Hubble opnieuw een gyroscoop kwijt en zag NASA geen andere optie dan de ruimtetelescoop in slaapstand te zetten. De afgelopen weken is er hard gewerkt om het mankement op te lossen en NASA heeft nu eindelijk goed nieuws: het is gelukt en Hubble is weer operationeel!

De gyroscopen

Hubble werd in 2009 voorzien van zes gloednieuwe gyroscopen. Die gyroscopen heeft de ruimtetelescoop in principe niet allemaal tegelijkertijd nodig; om optimaal te kunnen presteren, moet de ruimtetelescoop er over drie tegelijkertijd kunnen beschikken. Eerder vielen er al twee gyroscopen uit en een derde exemplaar leek op zijn laatste benen te lopen. Eerder deze maand werd duidelijk dat ook deze gyroscoop de geest had gegeven. Het betekende dat Hubble nog de beschikking had over drie gyroscopen. Geen probleem, zou je denken. Maar één daarvan zat al enige tijd op de reservebank en bleek nu bij nader inzien niet goed genoeg te functioneren om de uitgevallen gyroscoop te vervangen. Kortom: eigenlijk had Hubble nog maar twee gyroscopen tot zijn beschikking.

Operationeel

NASA laat nu weten dat het – met een beetje moeite – toch gelukt is om de reserve-gyroscoop weer aan de praat te krijgen. Hubble is weer operationeel en beschikt momenteel over drie volledig operationele gyroscopen. Experimenten wijzen uit dat de reserve-gyroscoop doet wat ‘ie moet doen en zaterdagochtend (Nederlandse tijd) deed Hubble zijn eerste officiële observaties: de ruimtetelescoop bestudeerde het sterrenstelsel DSF2237B-1-IR in infrarood.

Hubble had het eigenlijk zo’n 15 jaar vol moeten houden, maar is inmiddels alweer 28 jaar actief. Gehoopt wordt dat de telescoop het lang genoeg volhoudt om zij aan zij met zijn opvolger – de James Webb-telescoop – onderzoek te doen. De lancering van de laatstgenoemde telescoop is de afgelopen jaren herhaaldelijk uitgesteld en staat momenteel gepland voor 30 maart 2021.