Dit keer geeft één van de camera’s er de brui aan.

De Wide Field Camera 3, één van de camera’s aan boord van ruimtetelescoop Hubble, heeft de geest gegeven. Dat laat NASA op Twitter weten. Volgens de onderzoekers ligt een hardwareprobleem ten grondslag aan het uitvallen van de camera.

At 17:23 universal time, the Wide Field Camera 3 suspended operations due to a hardware problem. Hubble will continue to perform science with its other instruments while the Wide Field Camera 3 anomaly is investigated: https://t.co/ETEDYPwDtd — Hubble (@NASAHubble) 9 januari 2019

Functioneren

Gelukkig kan Hubble wel gewoon blijven functioneren. Zo zet NASA de observaties door met de andere drie actieve instrumenten waarmee de ruimtetelescoop is uitgerust. Ondertussen zal de kapotte camera grondig onderzocht worden. De camera is uitgerust met ‘redundante elektronica’ wat betekent dat bepaalde onderdelen dubbel aanwezig zijn. Hierdoor is er hoop dat de camera opnieuw in gebruik kan worden genomen.

Wide Field Camera 3

De Wide Field camera 3 werd geïnstalleerd tijdens een onderhoudsmissie van Hubble’s in 2009 en is de opvolger van de Wide Field Camera 2. De camera is dan ook het laatste en meest technologisch geavanceerde instrument van de ruimtetelescoop. Het instrument is een veelzijdige camera waarmee er foto’s kunnen worden gemaakt over zeer brede golflengten en met een groot gezichtsveld.

Hubble gaat al dertig jaar mee en geeft maandelijks prachtige foto’s af van planeten en sterren in het universum. Maar met het verstrijken van de tijd, krijgt Hubble steeds regelmatiger te maken met gebreken. Zo viel een paar maanden terug nog één van Hubble’s gyroscopen uit. Hubble kampt dus geregeld met diverse gezondheidsprobleempjes. Wist je dat hij zelfs al eens een ‘openhartoperatie’ in de ruimte onderging?