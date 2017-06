Hoewel de bruine dwergen een intiem dansje uitvoeren, kan Hubble ze toch prima van elkaar onderscheiden. En dat levert mooie beelden op!

De foto hieronder is een combinatie van twaalf foto’s die ruimtetelescoop Hubble over een periode van drie jaar heeft gemaakt. Op de foto zijn twaalf stippen te zien. Het zijn geen twaalf hemellichamen, maar twee bruine dwergen in beweging.

Luhman 16AB

Die bruine dwergen vormen een stersysteem dat Luhman 16AB wordt genoemd. Het stersysteem is slechts zes lichtjaar van ons verwijderd en daarmee het op twee na dichtstbijzijnde stersysteem (alleen het stersysteem Alpha Centauri en de Ster van Barnard staan dichter bij de aarde).

Mislukt Een bruine dwerg heeft een massa die kleiner is dan de massa van een ster, maar veel groter is dan die van een gasreus. Omdat bruine dwergen op dezelfde manier ontstaan als een ster, maar te klein zijn om tot kernfusie te komen, worden bruine dwergen ook wel mislukte sterren genoemd. Recent zijn onderzoekers erin geslaagd om de scheidslijn tussen een ster en een mislukte ster vast te stellen

Dicht bij elkaar

Hoewel Luhman 16AB best dichtbij staat, werd het pas in 2013 ontdekt. De twee bruine dwergen dansen om elkaar heen. En dat is een intiem dansje: de afstand tussen de twee mislukte sterren (zie kader) is slechts drie keer groter dan de afstand tussen de aarde en de zon. Dat ruimtetelescoop Hubble überhaupt in staat is om de twee bruine dwergen van elkaar te onderscheiden, is indrukwekkend.

Op de beelden die nu van Luhman 16AB zijn vrijgegeven, zien we de twee bruine dwergen niet alleen om elkaar heen dansen, maar ook door de ruimte bewegen. De beelden zijn niet alleen gemaakt om de bewegingen van de twee mislukte sterren te vereeuwigen. De astronomen maakten ze hoofdzakelijk om te weten te komen of het stersysteem werkelijk maar twee danspartners telt. Eerdere observaties suggereerden namelijk dat er naast de twee bruine dwergen ook nog een exoplaneet te vinden zou zijn. Maar Hubble verwijst die claim naar het rijk der fabelen: Luhman 16A en Luhman 16B zijn echt maar met zijn tweetjes.