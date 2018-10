Er is weer een gyroscoop uitgevallen.

Ruimtetelescoop Hubble is een ware publiekslieveling. Al bijna dertig jaar lang levert de telescoop maandelijks prachtige foto’s af van planeten en sterren in het universum. Maar ook voor deze telescoop beginnen de jaartjes te tellen en kampt hij af en toe met wat ouderdomskwaaltjes. Zo heeft op dit moment een van de gyroscopen aan boord het – wederom – begeven.

Begeven

Op dit moment is Hubble in slaapstand, totdat de astronomen hebben uitgedokterd wat te doen. “De eerste stap is om te proberen om de laatste gyroscoop weer aan de praat te krijgen,” twittert astronoom Rachel Osten.

It’s true. Very stressful weekend. Right now HST is in safe mode while we figure out what to do. Another gyro failed. First step is try to bring back the last gyro, which had been off, and is being problematic.

— Dr. Rachel Osten (@rachelosten) 8 oktober 2018