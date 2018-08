Oorspronkelijk zou de missie slechts 2,5 jaar duren.

Op 25 augustus 2003 is de ruimtetelescoop Spitzer gelanceerd. Aan boord van deze telescoop bevindt zich de Infrared Array Camera (IRAC), waarmee Spitzer infrarode kiekjes maakt. De afgelopen vijftien jaar zijn er ontzettend veel mooie foto’s gemaakt van verre sterrenstelsels en nabije nevels.

Infraroodtelescoop Spitzer ziet objecten die andere telescopen niet zien. Denk bijvoorbeeld aan jonge sterren die schuilen in donkere stofwolken. Dit zie je op de foto hieronder.

Veel ontdekkingen

Spitzer ontdekte o.a. een nieuwe ring rondom Saturnus, maakte de eerste weerkaart van een exoplaneet, trof de grootste moleculen (zogenoemde buckyballs) aan, vond nieuwe protosterren (oftewel sterren in vorming) en zwarte gaten en hielp mee met de ontdekking van zeven aardachtige exoplaneten bij de ster TRAPPIST-1.

“Spitzer heeft onze ogen opnieuw geopend”, zegt directeur Paul Hertz van de afdeling Astrofysica bij NASA. “De ontdekkingen van Spitzer gaan verder dan onze eigen planetaire achtertuin: van planeten rondom andere sterren tot de verre uithoeken van ons universum. Dankzij Spitzer hebben wetenschappers een beter beeld gekregen van bijzondere objecten en gebeurtenissen in ons universum.”

Baby-sterrenstelsels

Zo ziet Spitzer infraroodlicht van sterrenstelsels die enkele honderden miljoenen jaren na de oerknal zijn geboren. Het licht van deze baby-sterrenstelsels reisde 13,4 miljard jaar naar de aarde. Door deze eerste sterrenstelsels te observeren en analyseren, weten astronomen nu meer over hoe ze zijn ontstaan. Modellen en tijdlijnen kunnen hierdoor nog verder verbeterd worden.

Nog zeker door tot 2019

De missie gaat nog door tot november 2019, maar kan daarna weer verlengd worden. Het is wel even spannend, want de afstand tussen Spitzer en de aarde is groter dan ooit. Als Spitzer data verzendt naar de aarde, dan zijn de zonnepanelen niet maximaal naar de zon gericht. Spitzer gebruikt dan tijdelijk zijn accu’s. Deze accu’s worden daarna weer opgeladen. De vraag is hoe lang dit goed gaat.

Proost!

Spitzer heeft al zo’n 106.000 uren gewerkt. De telescoop is inmiddels genoemd in meer dan 8.000 wetenschappelijke papers. Een buitengewone prestatie, dus wij proosten dit weekend op Spitzer. Jij ook?