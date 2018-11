En dat levert weer nieuwe informatie op over het interstellaire object!

‘Oumuamua is het eerste interstellaire object dat ooit in ons zonnestelsel is aangetroffen. En sinds de ontdekking in oktober 2017 houdt het object de gemoederen goed bezig. De infrarood ruimtetelescoop Spitzer was een van de vele telescopen die gericht was op ‘Oumuamua. Maar Spitzer was niet in staat het object te detecteren. En dat zegt veel over de grootte en helderheid van het object.

Wist je dat… …Het interstellaire object voor het eerst door de Pan-starrs 1 telescoop van de Universiteit van Hawaii op Haleakala werd gedetecteerd? En dat ‘Oumuamua in het Hawaïaans “boodschapper van ver die als eerste aankomt” betekent?

Klein

Dat Spitzer het object niet kon zien, betekent dat ‘Oumuamua waarschijnlijk maar klein van stuk is. “’Oumuamua zit vanaf dag één vol verrassingen, dus we wilden graag zien wat Spitzer ons zou kunnen laten zien,” zegt onderzoeksleider David Trilling. “Het feit dat ‘Oumuamua te klein was voor Spitzer om te detecteren, is eigenlijk een zeer waardevol resultaat.” De bevindingen zijn in overeenstemming met eerdere studies waarin werd gesuggereerd dat ‘uitgassing’ verantwoordelijk was voor de kleine veranderingen in snelheden en de richting van ‘Ouumuamua. Uitgassing betekent dat het object materiaal uitstoot, net als een komeet. De onderzoekers dachten destijds dat ‘Oumuamua waarschijnlijk kleiner was dan de typische kometen in het zonnestelsel.

Helderheid

Ook de helderheid van ‘Oumuamua werd nauwkeurig bestudeerd. Zo werd onder andere het zonlicht dat door het oppervlak van het object werd weerkaatst onder de loep genomen. Grote variaties in de helderheid suggereerden dat ‘Oumuamua langwerpig is en waarschijnlijk een grootte heeft van 800 meter op het langste punt. Echter is het Spitzer’s specialiteit om de grootte van planetoïden en kometen te bepalen met behulp van infrarood. En zoals gezegd heeft Spitzer ‘Oumuamua niet kunnen detecteren. Dit betekent dat het totale oppervlak van het object kleiner is dan dat wat Spitzer kan waarnemen. En dit is eigenlijk zeer waardevolle informatie. Zo leidt deze niet-detectie tot de conclusie dat ‘Oumuamua sferische diameter tussen de 140 en 440 meter moet zijn. Dit brede bereik heeft te maken met de onzekerheid over de samenstelling van het object. Zo weten we niet precies waar het object uit bestaat; wat invloed heeft op hoe het licht absorbeert en warmte uitstraalt en dus hoe zichtbaar het object voor Spitzer is.

Reflecterend

Daarnaast suggereert de nieuwe studie ook dat ‘Oumuamua tien keer meer reflecterend is dan kometen uit ons zonnestelsel – een verrassend resultaat volgens de onderzoekers. Met infrarood kan namelijk ook de warmtestraling van objecten gemeten worden en dit kan op zijn beurt meer zeggen over de reflectiviteit van het oppervlak. Deze reflectiviteit kan echter over tijd veranderen. Wanneer het bijvoorbeeld dicht langs de zon heen scheert, wordt het ijs van een komeet verwarmd en verandert het in gas. Hiermee wordt stof en vuil van het oppervlak schoongeveegd, waardoor er meer reflecterend ijs wordt blootgelegd. Echter reisde ‘Oumaumua al voor miljoenen jaren door de interstellaire ruimte, ver weg van elke ster die het oppervlak kon schoonvegen. Onderzoekers denken dan ook dat het oppervlak is opgefrist door onze eigen zon, iets meer dan vijf weken voordat het object werd ontdekt.

Helaas is het niet meer mogelijk om meer waarnemingen op ‘Oumuamua te verrichten. Zo stevent het object af op de ruimte buiten ons zonnestelsel, waardoor het ver uit het bereik ligt van bestaande telescopen. “Meestal als we een meting van een komeet krijgen die wat vreemd is, gaan we terug en meten we het opnieuw, totdat we begrijpen wat we zien,” zegt onderzoeker Davide Farnocchia. “Maar deze is voorgoed verdwenen. De kennis die we nu over het object hebben, is waarschijnlijk alles wat we ooit zullen weten.”