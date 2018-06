SpaceX stelt de historische vlucht minimaal een jaar uit.

Begin vorig jaar kondigde SpaceX het ambitieuze plan aan om twee ruimtetoeristen in 2018 om de maan te laten vliegen. Dit duo heeft een goedgevulde bankrekening, aangezien zo’n vlucht al snel tientallen miljoenen euro’s per persoon kost. Zo kost een gemiddelde Falcon Heavy-lancering 56 tot 87 miljoen euro. De ruimtetoeristen hebben een flinke aanbetaling gedaan, maar moeten nog even wachten.

SpaceX laat weten dat de vlucht is uitgesteld tot minimaal 2019. Sterker nog: het zou zomaar nog langer kunnen duren. Het zijn de eerste scheuren in het plan van Elon Musk om het zonnestelsel te verkennen en koloniseren. SpaceX geeft zelf geen reden waarom de vlucht is uitgesteld.

Toch is het geen verrassing dat de ruimtetoeristen later dan gepland om onze natuurlijke satelliet slingeren. De Falcon Heavy-raket – die gebruikt wordt om de ruimtetoeristen te lanceren – is pas één keer gelanceerd. Ook is er nog nooit een bemande Dragon 2-ruimtecapsule de ruimte in gegaan. De eerste bemande Dragon 2-vlucht naar het internationale ruimtestation vindt pas later dit jaar plaats, maar waarschijnlijk schuift deze vlucht ook door naar 2019. Het is niet slim om burgers in de ruimte te schieten als Falcon Heavy-lanceringen en Dragon 2-vluchten nog niet routinematig worden afgewerkt.

Risico’s

SpaceX is van plan om meer geld te verdienen aan ruimtetoerisme. Het uiteindelijke doel is om nederzettingen te starten op de maan en op Mars. Dit is niet zonder risico’s. SpaceX werkt nauw samen met NASA. Zo gaat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie straks Dragon 2-capsules gebruiken als pendelvervoer van en naar het internationale ruimtestation. Maar als SpaceX ook burgers gaat lanceren – en er gaat iets goed mis – dan bestaat er een kans dat NASA de stekker uit de samenwerking trekt. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie spreidt haar kansen en werkt daarom ook samen met Boeing.

BFR

En dan is er nog die andere raket: de Big F*cking Rocket. Musk wil deze raket inzetten voor internationale vluchten en voor reizen naar de maan en Mars. In 2024 moeten er vier BFR’s naar de rode planeet gaan, waarvan er twee zijn bemand. Er reizen hierdoor zo’n 400 mensen naar Mars. Vorig jaar beloofde Musk in zes tot negen maanden te starten met de bouw van de eerste BFR, maar het blijft tot nu toe erg stil.