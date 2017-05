Onderzoek wijst uit dat aanvallen het vaakst plaatsvinden op lagere breedte en geringe hoogte.

Tot die conclusie komen wetenschappers nadat ze bijna 3000 van klei gemaakte rupsen over de aarde verspreidden. De rupsen werden op 31 plaatsen neergezet – van Groenland tot in Australië en vertoefden daar tussen de 4 en 18 dagen. Na die tijd haalden de onderzoekers de rupsen weer op en bestudeerden de sporen die eventuele aanvallers in de klei hadden achtergelaten. Zo kon niet alleen worden nagegaan hoe vaak de rupsjes waren aangevallen, maar ook wie de belangrijkste aanvallers waren.

Tropen

Uit het onderzoek blijkt overduidelijk dat de tropische gebieden het gevaarlijkst waren voor de rupsen. In Groenland was de dagelijkse kans dat een rups werd aangevallen slechts 13 procent van de kans dat een soortgelijke rups nabij de evenaar werd aangevallen.

De aanvallers Wie vielen deze bijna 3000 rupsen nu het vaakst aan?

Vogels? Zoogdieren, misschien? Niets van dat alles. De meeste aanvallen waren het werk van andere insecten!

Hoogte

Naast de breedte bleek ook de hoogte van de locatie van de rups een rol te spelen. Sommige locaties waar rupsen werden achtergelaten, lagen op zeeniveau. Maar er waren ook locaties bij die tot wel 2100 meter boven zeeniveau lagen. En hoe hoger een rups werd neergezet, hoe kleiner de kans was dat deze werd aangevallen. Met elke 100 meter die een locatie hoger gelegen was, nam de kans op een aanval met bijna 6,6 procent af. In de hoogstgelegen beboste gebieden was de dagelijkse kans dat een rups werd aangevallen slechts 24 procent van de kans dat een soortgelijke rups op zeeniveau werd aangevallen.

“Dit lijkt misschien een heel simpel experiment, maar de resultaten zijn heel relevant voor ons begrip van belangrijke processen in de natuur,” vertelt onderzoeker Yves Basset. “Zoals de innovatie op het gebied van defensie en hoe veranderingen in temperatuur van invloed zijn op de biodiversiteit (…) Rupsen eten planten en veroorzaken zo beschadigingen aan gewassen en dwingen planten zo om nieuwe chemische stofjes in hun bladeren te creëren waarmee deze planten zich kunnen verdedigen. Rupsen verdedigen zich tegelijkertijd ook tegen roofdieren.” Nu blijkt dat rupsen meer te vrezen hebben in de tropen, zou je verwachten dat insecten in deze gebieden ook innovatiever moeten zijn als het gaat om hun defensie.