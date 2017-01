In het Amazonewoud hebben onderzoekers een wel heel bijzonder rupsje ontdekt. Kijk zelf maar!

Bioloog en tv-maker Joe Hanson was op bezoek in het Amazonewoud toen zijn gids hem op een bijzondere vertoning op de grond wees. Daar kroop een rupsje rond. Niets bijzonders, zou je denken. Maar het achterwerk van deze rups was gehuld in een opgerold blaadje. En terwijl de rups over de grond kroop, trok hij dit opgerolde blaadje met zich mee.

Camouflage

Zodra Hanson het rupsje optilde, werd duidelijk waarom. Direct trok de rups zich geheel terug in het blaadje. “Dat is een geweldige camouflage,” stelt Hanson. De grond in het regenwoud is bedekt met dode bladeren en één opgerold blaadje meer of minder valt niet op. “Als we een paar van deze blaadjes niet hadden zien bewegen, waren we er zo voorbij gelopen,” vertelt Hanson.

Heremietkreeft

De rups – die je in bovenstaand filmpje in actie kunt zien – doet Hanson direct denken aan een heremietkreeft. Deze kreeft gebruikt een lege schelp van een ander dier ter bescherming van zijn weke achterwerk. Het grote verschil tussen de rups in het Amazonewoud en een heremietkreeft is echter dat de kreeft het harnas van een ander jat en de rups zijn harnas zelf maakt. “Deze rups knipt en plakt bladeren zodat een buisje ter grootte van een rups ontstaat.”

Klimmen

Natuurlijk is het niet gemakkelijk om met zo’n blad rond je achterlijf over de grond te kruipen en bijvoorbeeld bomen te beklimmen. Dat laten de beelden die Hanson in het regenwoud maakte, heel mooi zien. We zien hoe zo’n rupsje klimt. Normaliter doet een rups daarvoor een beroep op de pootjes onder het voor- en achterlijf. Maar aan laatstgenoemde pootjes heeft dit rupsje niets en dus klimt het met behulp van zijn mond. Hij klemt zijn kaken rond een takje en trekt vervolgens zijn lijf en het blad op.

De gids die Hanson op de rups wees, wandelt al jaren in het regenwoud rond, maar had nog nooit een rups gezien die dit doet. En ook voor Hanson en collega-biologen was het helemaal nieuw. Hanson sluit dan ook niet uit dat hij in het Amazonewoud van Peru op een nieuwe soort is gestuit. Of dat werkelijk zo is, moet nog worden uitgezocht. Maar wat deze rups doet, is in ieder geval heel verwonderlijk.