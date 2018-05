De kerncentrale moet meer dan 50.000 mensen in het afgelegen Pevek van energie voorzien.

Na enige tijd in Sint Petersburg te hebben gelegen, is de drijvende kerncentrale Akademik Lomonosov – gebouwd door het door Vladimir Poetin opgerichte staatsbedrijf Rosatom – naar Moermansk gesleept. Daar kwam de kerncentrale – na een reis van zo’n 4000 kilometer – afgelopen weekend aan. In Moermansk zal de kerncentrale gevuld worden met kernbrandstof en de nodige testen ondergaan. Als alles volgens plan gaat, wordt de kerncentrale in 2019 naar Pevek (een stad in het Russische Verre Oosten) gevaren. Eenmaal daar aangekomen moet de drijvende kerncentrale meer dan 50.000 mensen van energie gaan voorzien en een verouderde kolencentrale overbodig maken.

Nucleaire Titanic

Zodra de kerncentrale in Petrev actief wordt, kunnen de Russen zich de makers van ’s werelds eerste operationele drijvende kerncentrale noemen. Maar niet iedereen is enthousiast. Greenpeace noemt de drijvende kerncentrale ook wel een “nucleaire Titanic”. “Nucleaire reactors die ronddobberen op de Arctische Oceaan vormen overduidelijk een bedreiging voor het fragiele milieu dat al onder enorme druk staat van klimaatverandering,” zo stelt Jan Haverkamp namens Greenpeace.

Kernafval

De drijvende kerncentrale zou zeker 40 en mogelijk zelfs 50 jaar meegaan. Kernafval zal niet in het Arctisch gebied worden gedumpt, maar terug worden gebracht naar het vasteland om daar te worden opgeslagen.

Behoud

De Russen zien dat een beetje anders. Ze erkennen dat het Arctische gebied kwetsbaar is, maar denken juist een bijdrage te leveren aan het behoud van het gebied doordat de kerncentrale – die geen broeikasgassen uitstoot en de vervuilende verouderde kolencentrale overbodig maakt – de uitstoot van Pevek en omgeving enorm terugdringt.

Ramp

Greenpeace is echter bang dat de energie die de kerncentrale levert grotendeels wordt gebruikt om in het gebied fossiele brandstoffen boven te halen. Bovendien twijfelt de organisatie aan de veiligheid van de drijvende kerncentrale die zonder eigen aandrijving voor de kust van Pevek dobbert en kwetsbaar lijkt voor cyclonen en tsunami’s.

De Russen laten zich door die kritiek niet stoppen en benadrukken dat hun drijvende kerncentrale is goedgekeurd door de International Atomic Energy Agency. Terwijl de eerste drijvende kerncentrale nog operationeel moet worden, dromen de Russen al verder. Ze werken reeds aan een drijvende kerncentrale die nog meer energie kan leveren en iets kleiner is. En uiteindelijk hoopt Rosatom nog veel meer afgelegen gebieden met een drijvende kerncentrale van energie te voorzien.