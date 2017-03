De beelden kunnen gebruikt worden om mensen tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke weersomstandigheden.

Op de eerste beelden van satelliet GOES-16 zijn al verscheidene bliksemflitsen te zien. Neem de afbeelding hieronder. De heldere vlekjes zijn bliksemschichten. De bliksemflitsen die je op deze afbeelding ziet, spotte GOES-16 op 14 februari, in één uur tijd. Hoe helderder hun kleur, hoe energierijker de bliksemflitsen waren (de krachtigste bliksemflits ontstond langs de Golfkust van Texas.

Storm

GOES-16 speurt het westelijk halfrond continu af naar bliksemschichten. Het detecteren van bliksem is belangrijk: een snelle toename van bliksemschichten wijst er namelijk op dat een storm snel krachtiger wordt en uit kan groeien tot een gevaarlijke storm. Dus door bliksemschichten te monitoren, kunnen meteorologen zien waar stormen ontstaan en hoe deze zich ontwikkelen.

Bosbranden

De informatie die GOES-16 verzamelt, kan dus – in combinatie met andere satellietgegevens – gebruikt worden om extreme weersomstandigheden te voorspellen en daarvoor te waarschuwen. Ook kunnen de gegevens van GOES-16 gebruikt worden om droge gebieden te identificeren waarin – door toedoen van de bliksem – branden kunnen ontstaan. Omdat GOES-16 ook stormen boven de oceanen monitort – stormen die met bestaande satellieten en op het land gevestigde radarsystemen vaak lastig te monitoren zijn – kunnen zeevaarders tijdig gewaarschuwd worden voor gevaarlijk weer en eventueel hun koers wijzigen.



In deze animatie zie je bliksemflitsen boven het zuidoostelijke deel van Texas, op 14 februari. Het groene plusje geeft aan waar Houston ligt. Ook de kustlijn van Texas is aangeduid. De animatie simuleert wat onze ogen zouden zien als we van bovenaf toe zouden kijken. Afbeelding: NOAA / NASA.

Waarschuwen

GOES-16 is bovendien in staat om bliksemschichten in wolken te detecteren. Dergelijke bliksemschichten ontstaan vaak vijf tot tien minuten voordat bliksemschichten vanuit de wolk zich naar de aarde haasten. Omdat GOES-16 de voorbode van deze potentieel dodelijke bliksemschichten kan zien, is er meer tijd om mensen te waarschuwen.

Satelliet GOES-16 is de eerste bliksem-detector die zich in een geostationaire baan bevindt. De satelliet is eigendom van de National Oceanic and Atmospheric Administration, een Amerikaanse overheidsinstantie die zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie. Al meer dan 40 jaar monitort NOAA de aarde met behulp van satellieten. Onlangs werd bekend dat daar wel eens verandering in kan gaan komen. President Donald Trump wil namelijk flink gaan snijden in het budget van NOAA en dan met name in het satellietenprogramma. Daardoor zal het volgens onderzoekers lastiger worden om het weer te voorspellen en tijdig te waarschuwen voor potentieel gevaarlijke en zeer schadelijke weersomstandigheden.