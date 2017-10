De lange, donkere Antarctische winter is eindelijk voorbij.

In juli verloor de Larsen C-ijsplaat een enorme ijsberg. Wie wilde weten hoe die ijsberg er precies uitzag, moest vertrouwen op warmtebeelden en radargegevens, want het was winter en dus was Antarctica wekenlang in duisternis gehuld. Pas in augustus konden onderzoekers de handen leggen op de eerste zonovergoten plaatjes van de ijsberg.

Foto’s

En NASA heeft nu een paar van die foto’s vrijgegeven. En ze zijn prachtig. Eindelijk zien we in detail hoe de ijsberg in elkaar steekt.

Wat natuurlijk opvalt, zijn de scheuren die zowel in de ijsberg als in de achtergebleven ijsplaat zitten. Verder is goed te zien dat de ijsberg – A68 gedoopt – niet meer intact is. Helemaal bovenin zien we een groot stuk ijs dat al van de ijsberg is losgekomen. Het stuk ijs heeft de naam A68B gekregen.

Afstand

Verder zien we dat de afstand tussen de ijsberg en ijsplaat groeiende is. In juli nam de afstand tussen de ijsberg en ijsplaat herhaaldelijk toe en af. Maar nu is de ijsberg echt afstand aan het nemen van de ijsplaat. Tussen de ijsberg en ijsplaat zijn heel wat brokken ijs te zien. De meeste zijn te klein om een naam te krijgen. Maar we zien ook een wat grotere brok ijs die wellicht in een later stadium nog een naam krijgt (zie beelden hieronder). De randen van deze ijsberg zijn veel scherper dan die van A68A. Dat komt waarschijnlijk onder meer doordat het naamloze stuk ijs recent nog met ander ijs in botsing is gekomen.

De Larsen C-ijsplaat is de grootste ijsplaat die het Antarctisch Schiereiland rijk is. En in juli verloor deze ijsplaat in één klap 10% van zijn massa toen ijsberg A68 afbrak. De ijsberg is ongeveer net zo groot als de provincie Gelderland. Onderzoekers zijn heel benieuwd hoe het de enorme ijsberg zal vergaan. Zal deze in zijn geheel het ruime sop kiezen of binnenkort uiteenvallen in talloze kleinere ijsbergen? Ook wordt de resterende Larsen C-ijsplaat goed in de gaten gehouden. Zal deze standhouden of wordt het verlies van A68 de ijsplaat te veel en valt deze compleet uiteen?