Terwijl Antarctica gebukt gaat onder een winterse duisternis, is het een satelliet toch gelukt om een nieuwe foto te maken van de ijsberg die eerder deze maand loskwam van de Larsen C-ijsplaat.

De nieuwe satellietfoto is eigenlijk een mozaïek, bestaande uit foto’s die de Thermal Infrared Sensor aan boord van de satelliet Landsat 8 tussen 14 juli en 21 juli van de ijsberg maakte. Te zien is dat de ijsberg al een stukje van de Larsen C-ijsplaat verwijderd is. Ook is goed te zien dat de ijsberg niet meer intact is, maar reeds enkele brokken ijs is verloren.

Ook zie je ten noorden van de ijsberg verschillende flinke scheuren. Deze lijken te gaan resulteren in de geboorte van nog eens drie kleine ijsbergen. Op het moment dat de satellietfoto gemaakt werd, zat het ijs echter nog aan Larsen C vast.

De Larsen C-ijsplaat bevindt zich aan de westzijde van Antarctica. Eerder deze maand brak een ijsberg ter grootte van de provincie Gelderland los van de ijsplaat. Daarmee verloor Larsen C in één klap tien procent van zijn massa. Wetenschappers houden de ijsplaat sindsdien nauwlettend in de gaten. Ze hebben namelijk geen idee hoe Larsen C op het verlies van de ijsberg gaat reageren. Zal deze – net als zijn buurman Larsen B eerder deed – geleidelijk aan compleet uiteenvallen? Of weet de ijsplaat gaandeweg weer wat te groeien? Recente observaties suggereren in ieder geval dat Larsen C het verlies van de ijsberg begint te voelen.